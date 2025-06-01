"Русский Перл-Харбор": Західний аналітик вказав на подвійний провал оборони РФ

Атаки дронів демонструють неспроможність російських систем протиповітряної оборони.

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Українські дрони вразили російські стратегічні літаки / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

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Як це вплине на ракетні обстріли України

Атаки українських безпілотників на російські військові об’єкти можуть суттєво обмежити здатність РФ здійснювати обстріли українських міст крилатими ракетами.

Як повідомляє BBC, аналітик у сфері озброєнь Кріс Партрідж вважає, що удари виявили вразливість ключових військових активів Росії. За його словами, серед пошкоджених літаків — стратегічні бомбардувальники Ту-95, які, за даними СБУ, брали участь у масованому ракетному обстрілі України на початку року.

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"Щодо самих ударів, то використання безпілотників так близько до цілей означає, що традиційні російські системи самооборони, як-от дальні ЗРК С-300/С-400, та навіть їхні аналоги з меншою дальністю дії, як-от 'Панцир-С1', неефективні", — зазначив Партрідж.

Він також акцентував на важливості літака-розвідника А-50, який був здатен виявляти ворожі цілі та передавати координати російським винищувачам. Його втрата є ще одним серйозним ударом по системі оборони РФ.

Літак A-50 / Інфографіка: Главред

"Можливо, деякі з російських літаків не повністю знищені, і їх можна відремонтувати, але це в будь-якому разі щонайменше виводить їх з ладу на довгий час. Ще більш тривожним для Москви є те, що це знову вказує на вразливість великих військових об'єктів, розташованих на території РФ", — додав експерт.

Удари по стратегічних аеродромах РФ - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок потужних вибухів на аеродромах у РФ уражено понад 40 військових літаків. Атаковано військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Як писав Главред, ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Операцію особисто контролював президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялися деталі ударів по ядерних ракетоносцях РФ. На сьогоднішній день Росія не випустила жодного повністю нового літака Ту-22М3 або Ту-160.

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