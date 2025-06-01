Спецоперація "Павутина": СБУ вперше розповіла деталі атаки на РФ

СБУ підтвердила, що в ході спецоперації було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет.

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СБУ розказала подробиці атаки на РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, СБУ

Служба безпеки України офіційно підтвердила причетність до спецоперації "Павутина", в ході якої були атаковані російські літаки. В СБУ розповіли перші результати.

Загалом було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах РФ. Орієнтовна вартість враженої авіації складає 7 мільярдів доларів. Про інші деталі СБУ обіцяє повідомити згодом.

"А поки що можемо сказати росіянам тільки одне:"А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни". (с) Ліна Костенко. Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба - дістанемо і з-під землі", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Мурманській області спалахнула пожежа на військовому аеродромі стратегічної авіації РФ "Оленья", де пролунали щонайменше десять вибухів. Також була атакована авіабаза "Біла". За попередніми оцінками, російські сили могли втратити понад 40 стратегічних бомбардувальників.

Згодом ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Внаслідок операції "Павутина" був уражений 41 літак. Операцію особисто контролював президент України та Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк і команда СБУ.

За інформацією джерел, усі учасники цієї унікальної операції вже тривалий час перебувають в Україні. Тому, якщо російська влада почне демонстративні затримання, це буде не більше ніж показова акція для власної аудиторії.

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