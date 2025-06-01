Рекордне знищення 'Шахедів': Повітряні сили розповіли скільки цілей знищи в травні

Авіація ЗСУ здійснила понад 769 бойових вильотів для прикриття та підтримки військ.

https://glavred.net/war/rekordnoe-unichtozhenie-shahedov-vozdushnye-sily-rasskazali-skolko-celey-unichtozhili-v-mae-10669691.html Посилання скопійоване

Підрозділи ППО ліквідували сотні ворожих безпілотників і ракет різних типів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Скільки ракет і дронів знищили за місяць

Як діяла українська авіація під час атак

Які цілі вразили Сили оборони у травні

Протягом травня сили протиповітряної оборони України ліквідували 4051 ворожу повітряну ціль. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Загалом за місяць знищено 46 крилатих ракет типу Х-101/Х-55СМ, 14 ракет "Калібр", дев’ять балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", п’ять авіаційних ракет Х-59/69, 1892 ударних дрони типу "Шахед", 731 розвідувальний безпілотник і 1354 БПЛА інших типів", — йдеться в повідомленні. відео дня

Авіація Збройних сил України у травні виконала понад 769 бойових вильотів. З них близько 442 — на винищувальне прикриття, а ще 228 — для нанесення вогневого ураження та підтримки підрозділів на землі.

звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Також упродовж місяця українська авіація знищила 365 повітряних цілей та завдала ударів по командних пунктах, логістичних об’єктах, а також скупченнях ворожої техніки та живої сили.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Житомирській області попрощалися з дітьми, яких вбила РФ. Тамара та Станіслав навчалися в музичній школі, а Роман — обожнював історію України та фізику.

Крім того, російські окупанти у ніч на суботу, 31 травня, атакували низку українських областей. У Запорізькій області в прифронтовому селі Долинка Пологівського району внаслідок удару керованої авіаційної бомби загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець поранений.

Нагадаємо, Трамп відреагував на удари РФ по Україні та згадав про санкції проти Москви. Американський лідер відповів, чому не вводить нові санкції проти Росії.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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