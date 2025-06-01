Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Рекордне знищення "Шахедів": Повітряні сили розповіли скільки цілей знищи в травні

Руслан Іваненко
1 червня 2025, 20:37
49
Авіація ЗСУ здійснила понад 769 бойових вильотів для прикриття та підтримки військ.
ПВО, ракета, шахед
Підрозділи ППО ліквідували сотні ворожих безпілотників і ракет різних типів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Скільки ракет і дронів знищили за місяць
  • Як діяла українська авіація під час атак
  • Які цілі вразили Сили оборони у травні

Протягом травня сили протиповітряної оборони України ліквідували 4051 ворожу повітряну ціль. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Загалом за місяць знищено 46 крилатих ракет типу Х-101/Х-55СМ, 14 ракет "Калібр", дев’ять балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", п’ять авіаційних ракет Х-59/69, 1892 ударних дрони типу "Шахед", 731 розвідувальний безпілотник і 1354 БПЛА інших типів", — йдеться в повідомленні.

відео дня

Авіація Збройних сил України у травні виконала понад 769 бойових вильотів. З них близько 442 — на винищувальне прикриття, а ще 228 — для нанесення вогневого ураження та підтримки підрозділів на землі.

Рекордне знищення 'Шахедів': Повітряні сили розповіли скільки цілей знищи в травні
звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Також упродовж місяця українська авіація знищила 365 повітряних цілей та завдала ударів по командних пунктах, логістичних об’єктах, а також скупченнях ворожої техніки та живої сили.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Житомирській області попрощалися з дітьми, яких вбила РФ. Тамара та Станіслав навчалися в музичній школі, а Роман — обожнював історію України та фізику.

Крім того, російські окупанти у ніч на суботу, 31 травня, атакували низку українських областей. У Запорізькій області в прифронтовому селі Долинка Пологівського району внаслідок удару керованої авіаційної бомби загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець поранений.

Нагадаємо, Трамп відреагував на удари РФ по Україні та згадав про санкції проти Москви. Американський лідер відповів, чому не вводить нові санкції проти Росії.

Читайте також:

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Спецоперація "Павутина": СБУ вперше розповіла деталі атаки на РФ

Спецоперація "Павутина": СБУ вперше розповіла деталі атаки на РФ

20:15Світ
Частину країни заливатимуть грозові дощі, а інші області атакує спека - прогноз

Частину країни заливатимуть грозові дощі, а інші області атакує спека - прогноз

19:40Синоптик
Потужна атака на авіабази РФ: чи знав Трамп про підготовку до нальоту дронів

Потужна атака на авіабази РФ: чи знав Трамп про підготовку до нальоту дронів

19:20Світ
Реклама

Популярне

Більше
Влупила потужна магнітна буря: Україна під атакою майже 8-бального шторму

Влупила потужна магнітна буря: Україна під атакою майже 8-бального шторму

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Потужні вибухи на аеродромах у РФ: уражено понад 40 літаків, усі подробиці

Потужні вибухи на аеродромах у РФ: уражено понад 40 літаків, усі подробиці

Вдарить +34 градуси: відома дата, коли Україну накриє шалена спека

Вдарить +34 градуси: відома дата, коли Україну накриє шалена спека

Вибухи на Дніпропетровщині: у ЗСУ розкрили деталі прильоту по навчальному центру

Вибухи на Дніпропетровщині: у ЗСУ розкрили деталі прильоту по навчальному центру

Останні новини

22:00

"Вже давно підмовляли мене": Камалія звалилася з коня

21:48

"Русский Перл-Харбор": Західний аналітик вказав на подвійний провал оборони РФ

21:46

"Найпотужніший удар": у WSJ розкрили важливість атаки на "ядерні" авіабази РФ

21:29

Операція "Павутина" - реальний та дієвий примус Росії до мируПогляд

20:37

Рекордне знищення "Шахедів": Повітряні сили розповіли скільки цілей знищи в травні

До України йде потепління: синоптик Птуха назвала датиДо України йде потепління: синоптик Птуха назвала дати
20:37

Міс Світу-2025: хто став переможницею конкурсу та Україна серед найкращих

20:21

Удари десятків дронів по ядерних ракетоносцях РФ: з'явилися нові деталі атаки

20:16

Україна вже почала перемовини с росіянамиПогляд

20:15

Спецоперація "Павутина": СБУ вперше розповіла деталі атаки на РФ

Реклама
20:01

Агресора провокує не сила: як зупинити ПутінаПогляд

19:48

Ваші двірники можуть служити довше: простий маловідомий лайфхак

19:40

Частину країни заливатимуть грозові дощі, а інші області атакує спека - прогноз

19:20

Потужна атака на авіабази РФ: чи знав Трамп про підготовку до нальоту дронів

19:16

"Відновленню не підлягають": деталі ударів по ядерних ракетоносцях РФ

18:58

Стоп, попелиця: три потужні домашні методи, які захистять ваш урожай та квіти

18:49

Куди в жодному разі не можна ходити 2 червня: прикмети, яких варто дотримуватися

18:40

Зеленський змінив склад делегації для переговорів у Стамбулі - що відомо

18:15

Другий раунд переговорів у Стамбулі: у Reuters дізналися головні вимоги України

17:30

"Готові битися": топсоюзник України звернувся до Росії з жорсткою заявою

17:29

Війна затягнеться: з'явився тривожний прогноз про терміни припинення вогнюВідео

Реклама
17:02

Секрет розкрито - ким були справжні предки українців та коли з'явились росіяниВідео

16:50

Гороскоп Таро на завтра 2 червня: Тельцям - прийде ясність, Левам - кинути виклик

16:46

Померла зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

16:20

Зустріч Трампа з Путіним: у Кремлі повідомили ймовірні терміни переговорів

16:18

"Я не зміг": командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий раптово йде у відставку

15:53

Операція "Павутина": ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ

15:40

Фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2025" FIЇNKA озвучила циркове шоу "Мавка"

15:20

Вибухи на Дніпропетровщині: у ЗСУ розкрили деталі прильоту по навчальному центру

15:19

Зеленський назвав умови України на переговорах з РФ у Стамбулі - що відомо

15:01

Зірка "Будиночку на щастя" вперше після весілля показала чоловіка

14:52

Фінансовий гороскоп на тиждень із 2 до 8 червня

14:49

РФ завдала безпрецедентного удару по Україні: які області постраждали

13:52

В Україні змінили умови нарахування житлових субсидій: хто може отримати

13:47

Потужні вибухи на аеродромах у РФ: уражено понад 40 літаків, усі подробиціВідео

13:04

Відповідь на наступ РФ: відомо, чи може Україна добитись перелому на фронтіВідео

12:41

Любовний гороскоп на тиждень з 2 по 8 червня

12:40

Є загиблі та поранені: РФ вдарила ракетами по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ

12:33

Тест - позитивний: популярна українська співачка натякнула на вагітністьВідео

12:31

Війна посилиться, РФ наступатиме все літо: розкрито нові плани ПутінаВідео

12:09

Вдарить +34 градуси: відома дата, коли Україну накриє шалена спека

Реклама
12:00

Серія катастроф у РФ: зруйновані мости, є загиблі — Україна розкрила план Кремля

11:45

"Ситуація не проста": в ДПСУ назвали основні напрямки наступу РФ на Сумщині

11:22

У Трампа висунули вимоги до України та Росії

11:12

Ситуація динамічна і непередбачувана: яким буде курс долара та євро до 8 червня

11:06

Китайський гороскоп на завтра 2 червня: Тиграм - депресія, Коням - конфлікти

10:34

Чому поляки блокуватимуть шлях україни до ЄСПогляд

10:27

У Зеленського розкрили ситуацію в Сумській області та зробили заяву

10:21

Рухався в бік Криму: військовий потяг окупантів підірвали, деталі від ГУР

10:16

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 червня: Терезам - перемога, Рибам - тиск

09:41

Скільки ще Путін здатен воювати: названо прогноз і мету РосіїВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти