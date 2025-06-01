Зеленський змінив склад делегації для переговорів у Стамбулі - що відомо

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до переговорної групи України для зустрічі з російською стороною в Стамбулі 2 червня.

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Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

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Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ

Очолить українську делегацію міністр оборони України Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад української делегації для участі в переговорах із представниками Росії, які заплановані на 2 червня в Стамбулі. Відповідний указ глави держави опубліковано на сайт Офісу президента під номером №359/2025.

До складу делегації, яка представлятиме Україну на переговорах, увійдуть:

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Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації;

Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента України;

Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил Збройних сил України;

Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України;

Юрій Ковбаса — представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки і оборони (за згодою);

Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача Збройних сил України;

Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;

Євгеній Острянський — заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України;

Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Андрій Фомін — начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних сил України;

Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України;

Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України;

Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Варто зазначити, що склад української делегації на переговори у Стамбулі здебільшого залишився таким самим, як і під час першого раунду, що відбувся 16 травня. Водночас до її складу цього разу не включили начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексія Маловацького.

Натомість делегацію доповнили двоє нових учасників — Юрій Ковбаса та Євгеній Острянський.

Згідно з президентським указом, глава делегації Рустем Умєров має повноваження вносити зміни до її складу за погодженням із Президентом України, а також у встановленому порядку залучати до роботи делегації працівників держустанов, підприємств, організацій (за згодою їхніх керівників), а також наукових радників і експертів (за їхньою згодою).

Окрім того, указом затверджено директиви для української делегації щодо переговорів із міжнародними партнерами та представниками РФ про досягнення справедливого й тривалого миру — їхній зміст залишається засекреченим.

Кабінету Міністрів доручено забезпечити фінансування всіх витрат, пов’язаних з участю делегації у цьому переговорному процесі.

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 травня Україна передала Росії проєкт документа щодо припинення вогню. Російська сторона мала приблизно чотири дні, аби надати свою відповідь. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Водночас політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зауважує, що для успішних мирних переговорів Україна має утримувати лінію фронту. Втім, найближчим часом суттєвого прогресу на дипломатичному напрямку не передбачається.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що світова спільнота та Україна вже понад тиждень очікують від Росії офіційного меморандуму з пропозиціями щодо завершення війни. Проте Кремль і далі озвучує ультимативні вимоги замість конструктивного діалогу.

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Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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