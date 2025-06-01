Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Влупила потужна магнітна буря: Україна під атакою майже 8-бального шторму

Ангеліна Підвисоцька
1 червня 2025, 06:30
1363
Це дуже сильна магнітна буря, яка може погіршити самопочуття.
магнітна буря
Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Вона почалася 26 травня і вдарила з 5-бальною потужністю. Потім буря почала посилюватися і досягла 7-ми балів 29 травня. Після цього вона стала трохи слабшою.

відео дня

1 червня буря вдарила з новою потужністю. Вона раптово зросла до 7-ми балів. Очікується, що вже завтра її потужність стане майже 8-бальною, після чого піде на спад.

магнітна буря
Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 11 спалахів класу М і С. Повідомляється, що 1 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 48 сонячних плям.

магнітна буря, вплив магнітної бурі
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нові цілі: в ISW назвали 5 областей України, які хоче окупувати РФ

Нові цілі: в ISW назвали 5 областей України, які хоче окупувати РФ

09:37Війна
Трамп ухвалить рішення щодо перемовин України та Росії: у США назвали терміни

Трамп ухвалить рішення щодо перемовин України та Росії: у США назвали терміни

08:49Війна
РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталі

РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталі

07:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра 1 червня: Тельцям - остерігатися спокус, Ракам - у вир

Гороскоп Таро на завтра 1 червня: Тельцям - остерігатися спокус, Ракам - у вир

Нове кохання, пригоди і зростання: астрологи назвали 5 щасливчиків цього літа

Нове кохання, пригоди і зростання: астрологи назвали 5 щасливчиків цього літа

Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

Чи можна дати дитині ім’я померлого родича: священник дав однозначну відповідь

Чи можна дати дитині ім’я померлого родича: священник дав однозначну відповідь

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

09:37

Нові цілі: в ISW назвали 5 областей України, які хоче окупувати РФ

09:25

Гороскоп на завтра 2 червня: Левам - велика удача, Водоліям - нові можливості

09:11

Роль Європи зростатиме, саме вона здатна вирішувати питанняПогляд

08:55

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:50

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 червня: Ракам - конфлікти, Дівам випаде шанс

До України йде потепління: синоптик Птуха назвала датиДо України йде потепління: синоптик Птуха назвала дати
08:49

Трамп ухвалить рішення щодо перемовин України та Росії: у США назвали терміни

08:46

Постачання зірвано: партизани провели диверсію на залізниці в Донецькій області

07:29

РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталіФотоВідео

07:10

Скільки облич на малюнку: лише геній вгадає за 11 секунд

Реклама
06:30

Влупила потужна магнітна буря: Україна під атакою майже 8-бального шторму

05:25

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

04:35

Як правильно – "смажити" чи "жарити": якої помилки варто уникатиВідео

03:47

Чи можна спати на ліжку, на якому померла людина: священник дав відповідь

03:22

Командування відчиталось про "чистки" в ТЦК та СП - перші подробиці

02:44

Гороскоп на червень 2025 для Близнюків: гроші, везіння та коханняВідео

01:30

Чотири знаки зодіаку, які мають дар бути ідеальними мамами

31 травня, субота
23:23

Зеленський розкритикував РФ через підготовку до нових переговорів

22:15

Вогонь за 10 кілометрів від резиденції Путіна: під Москвою спалахнула пожежа

22:15

РФ збільшила активність на фронті: Зеленський - про найскладніші напрямки

21:43

Італійська принцеса влетіла головою в стіну на мотоциклі

Реклама
21:42

Канцлер Німеччини летить до Трампа: ЗМІ дізналися, про що говоритимуть

21:15

У родині Ріанни сталася велика трагедія: що сталося

20:41

Поблизу дитмайданчика: у Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину

20:18

Майже 30-градусна спека накриває Україну: де буде найспекотніше

19:33

Ворог прорвав нову ділянку кордону України: де є просування

18:45

"У двох країн можуть виникнути проблеми": РФ може перевірити НАТО "на слабо"Відео

18:41

Як може закінчитися війна в Україні: дипломат назвав 2 сценарії

17:48

Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

17:36

Різкий обвал чи зміцнення гривні: експерт сказав, що буде з валютою в червні

17:25

У Житомирі невідомий кинув гранату у натовп і втік: є постраждаліФото

16:57

В 100 гривень вже не вкластись: в Україні подорожчало найдоступніше м'ясо

16:35

Розвиває швидкість до 750 км/год: Росія атакує Україну новими дронами

16:29

ЗМІ розкрили, чому Німеччина гальмує передачу Україні крилатих ракет Taurus

16:26

Чому деякі коти муркотять більше за інших: відповідь дивує

16:16

"Не дарма тренуюся": Валерія Крук показала соковиті результати тренувань у Дубаї

15:59

Ворог проривається в трьох областях: ЗМІ заявили про захоплення 18 сіл України

15:52

Чи вдарить в Україні рекордна спека влітку 2025: який місяць буде найспекотнішим

15:35

Налітай: Ілон Маск пообіцяв біологічний матеріал усім, хто його захоче

15:29

Чи є загроза наступу росіян з півночі: експерт чітко відповів

15:15

Нове кохання, пригоди і зростання: астрологи назвали 5 щасливчиків цього літа

Реклама
14:54

ЗСУ зірвали наступ РФ: аналітик заявив про колосальний успіх на фронті

14:48

"Катастрофічний вплив": росіяни б'ються в істериці через приїзд Пугачової в РФ

14:45

Чому 1 червня не можна прати і прибирати: яке свято і день ангела

14:43

Чому літні люди лягають рано і прокидаються першими: відповідь лікарів

14:12

На Запоріжжі розпочався небезпечний наступ Росії: Сирський скликав нараду

14:04

Немає сумнівів: дружина Ніколаєва засвітила талію на тлі чуток про вагітність

14:04

Гороскоп на червень 2025 для Левів: везіння, прибуток і новий романВідео

13:52

РФ хоче захопити частину Сумщини і поставити Україні ультиматум – СнєгирьовВідео

13:48

Ситуація загострюється, на Сумщині суттєво розширили зону обов'язкової евакуації

13:26

"Мене розіп'яли на хресті": Козловський висловився про конфлікт із КондратюкомВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихАні ЛоракВіталій КозловськийКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаФіліп Кіркоров
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти