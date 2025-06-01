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Частину країни заливатимуть грозові дощі, а інші області атакує спека - прогноз

Ангеліна Підвисоцька
1 червня 2025, 19:40
261
Погода у Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +27 градусів.
Погода, гроза, природа
Прогноз погоди в Україні на 2 червня / unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 2 червня
  • Де температура повітря підвищиться до +28 градусів
  • У яких областях будуть дощі та грози

Погода в Україні 2 червня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у вівторок очікуються свіжі +19 градусів, а вже у четвер Київ накриє шалена спека - 28-30 градусів тепла.

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Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 2 июня
Прогноз погоди в Україні на 2 червня / фото: ventusky

Погода 2 червня

В Україні 2 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі та грози у Волинській, Львівській, Закарпатській, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Київській областях. Вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +28

За даними meteoprog, 2 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+28 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +11...+24 градусів.

погода 2 июня
Прогноз погоди в Україні на 2 червня / фото: meteoprog

Погода 2 червня у Києві

У Києві 2 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 2 июня
Прогноз погоди в Україні на 2 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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