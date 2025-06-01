Міс Світу-2025: хто став переможницею конкурсу та Україна серед найкращих

На конкурсі Міс Світу 2025 року зуміли гідно оцінити українську красуню.

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Міс Світу 2025 переможниця - хто переміг на Міс Світу в 2025 році / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missworld

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Хто переміг на Міс Світу-2025

Яке місце на Міс Світу-2025 посіла Україна

31 травня в місті Хайдарабад, Індія, відбувся 72-й міжнародний конкурс краси Міс Світу. У ньому взяли участь красуні зі 108 країн світу.

Корону на голову переможниці у фіналі змагання поклала володарка титулу "Міс Світу-2024" з Чехії Христина Пишкова. Міс Світу-2025 стала Опал Сушата Чуангсрі з Таїланду - вперше за всю історію участі країни в конкурсі.

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Сушаті 23 роки, вона політолог за освітою, також цікавиться психологією та антропологією. Крім того, вона є громадською діячкою в питаннях жіночого здоров'я. Цим Чуангсрі почала займатися після того, як у 16 років перенесла операцію з видалення з грудей доброякісної пухлини.

Опал Сушата Чуангсрі - переможниця Міс Світу-2025 / instagram.com/suchaaata

Першою, другою і третьою віцеміс стали Хассет Дередже Адмасу (Ефіопія), Майя Клайда (Польща) і Орелі Жоашен (Мартініка).

Фіналістки Міс Світу-2025 / instagram.com/missworld

Україна посіла на конкурсі 8-ме місце. Нашу країну представляла 21-річна модель Марія Мельниченко. Вона увійшла в топ-2 учасниць з європейських країн, і зійшла з дистанції за крок до гранд-фіналу, поступившись перемогою учасниці з Польщі.

Півфіналістки Міс Світу-2025 / instagram.com/missworld

Мельниченко 20 років. Вона родом з Ірпеня. У вільний від здобуття вищої освіти час модель займається благодійними зборами на користь ЗСУ та відновлення України після ворожих обстрілів. Зокрема, є амбасадором відновлення її альма-матер - Державного податкового університету (ДПУ).

Міс Світу Україна-2025 - Марія Мельниченко / instagram.com/missukraine_official

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Конкурс Міс Світу Міс Світу - найстаріший із "великої четвірки" (Міс Всесвіт, Міс Інтернешнл, Міс Земля) конкурсів краси, заснований у Великій Британії 1951 року. Сучасний конкурс оцінює не тільки зовнішні дані, а й особисті якості конкурсанток, віддаючи останнім перевагу. З цієї причини з 2015 року в півфіналі не проводиться проміжний етап пляжної моди. Одним із найбільш визначальних етапів є "Міс благодійність" - Краса з метою, в якому конкурсантки представляють соціально значущі проблеми, яким вони присвячують свою діяльність. Україна приймає участь у "Міс Світу" з 1991 року.

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