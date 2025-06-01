"Я не зміг": командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий раптово йде у відставку

Михайло Драпатий подав рапорт про відставку після трагедії на полігоні, де загинули військові.

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Михайло Драпатий йде у выдставку / Колаж: Главред, фото: Роман Ніколаєв, Міноборони України

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий йде у відставку. Це рішення він ухвалив через трагедію на полігоні, внаслідок чого загинули військові. Драпатий вважає себе винним у тому, що не зміг у повній мірі "дотиснути", щоб забезпечити виконання наказів у повній мірі. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни ... 12 загиблих. Є поранені. Це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися - не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав", - зазначив Драпатий.

Він додав, що намагався викорінити кругову поруку та безкарність з армії, але його зусиль було недостатньо, адже трагедія повторилась.

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"Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність - завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки ... Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, - живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, - вмирає зсередини", - написав він.

Драпатий додав, що він ініціював перевірку всіх обставин трагедії, включаючи дії командирів, стан укриттів та ефективність систем оповіщення.

Призначення Драпатого - останні новини

Як повідомляв Главред, 29 листопада президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола - заступником Головнокомандувача ЗСУ. Драпатий відомий організацією успішної оборони на Харківському напрямку, а Апостол - досвідчений командир 95-ї десантно-штурмової бригади.

Драпатий став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Главред дізнався, що про нього думають українські військові.

13 грудня Михайло Драпатий оголосив про велику реформу Сухопутних військ. Буде переформатовано програми, відбудеться трансформація навчальних центрів для більш швидкої, але водночас якісної підготовки.

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Хто такий Михайло Драпатий? Михайло Драпатий — український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016—2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

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