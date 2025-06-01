Термінова нарада у Києві: Зеленський реагує на удар по навчальному полігону ЗСУ

Росія завдала ракетного удару по Дніпровщині, Зеленський оголошує термінову нараду.

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РФ вдарила ракетами по полігону ЗСУ на Дніпровщині/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Кортоко:

РФ вдарила ракетами по полігону ЗСУ на Дніпровщині

Зеленський скликає нараду з військовим керівництвом

Сьогодні російські війська здійснили ракетний обстріл навчального табору на Дніпровщині. Внаслідок атаки є загиблі серед українських військових. Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та наголосив на необхідності збереження кожного життя:

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"Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей", – зазначив глава держави.

За словами президента, після повернення міністра оборони Рустема Умєрова з переговорів у Стамбулі відбудеться нарада за участі керівництва оборонного сектору, зокрема Михайла Драпатого, Андрія Гнатова та Олександра Сирського:

"Призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, щоб з усім цим розібратись".

Зеленський підкреслив, що кожен боєць є надзвичайно важливим для фронту:

"Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені", – заявив президент.

"Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною", – додав він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 червня війська РФ завдали ракетного удару по одному з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. Унаслідок атаки є загиблі й поранені військовослужбовці, повідомили в командуванні Сухопутних військ України.

Тієї ж ночі,1 червня, починаючи з 19:30 31 травня, російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши загалом 479 повітряних засобів ураження. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Унаслідок атаки зафіксовано влучання по 18 об'єктах у різних регіонах країни.

Журнал The Economist раніше повідомляв, що у Росії на озброєнні перебуває близько 500 балістичних ракет. Однак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що ця цифра занижена — насправді запас ракет у РФ значно більший, зокрема завдяки допомозі з боку Північної Кореї. За його словами, Росія також має достатню кількість крилатих ракет, а скупчення такого арсеналу свідчить про можливу підготовку до нової хвилі масованих ударів.

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Що відомо про Сухопутні війська України? Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

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