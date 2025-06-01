Удари десятків дронів по ядерних ракетоносцях РФ: з'явилися нові деталі атаки

Агенти СБУ доставили на територію РФ 150 ударних дронів малого радіусу дії та 300 одиниць бойового спорядження.

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Україна вдарила дронами по авіації РФ / Колаж: Главред, фото: Цензор, скріншот

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Під час атаки на чотири російські авіабази було запущено 116 дронів

Удар безпілотників завдав масової шкоди стратегічній авіації РФ

Під час масштабної атаки українських безпілотників на чотири російські авіабази 1 червня з території Росії було запущено 116 дронів.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, який нині проходить службу в Національній гвардії України, посилаючись на свої джерела.

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За його словами, це перший у світовій історії випадок, коли удар дронів завдав масової шкоди стратегічній авіації - зокрема носіям ядерної зброї - прямо на їхніх базах.

Бутусов вважає, що ця операція стане знаковою подією у військовій історії, оскільки втрати Росії внаслідок удару є одними з найзначніших як за масштабом руйнувань, так і за стратегічними наслідками - особливо в контексті скорочення її ядерного потенціалу.

Він повідомив, що група агентів СБУ доставила на територію РФ 150 ударних дронів малого радіусу дії та 300 одиниць бойового спорядження.

"Управління безпілотниками здійснювалося через російські телекомунікаційні мережі. Кілька мобільних точок запуску знаходилися безпосередньо поруч з авіабазами стратегічної авіації Росії", - додав Бутусов.

За словами Бутусова, незважаючи на те, що авіабази були прикриті потужною системою протиповітряної оборони, включно із зенітно-ракетними комплексами, засобами радіоелектронної боротьби та патрулями з вогнепальною зброєю, безпілотники атакували з близької відстані, що дало їм змогу ефективно подолати захист.

/ Главред

Особливо результативною виявилася атака на аеродром "Оленя", де базуються стратегічні ракетоносці Ту-95. Дрони влучно влучили в паливні сховища, внаслідок чого згоріла велика кількість заправлених літаків.

"Операція такого рівня, з таким значним військовим та економічним ефектом і на такій високій технологічній стадії, не має аналогів у світовій практиці. Окремо варто відзначити, що всі задіяні агенти СБУ успішно повернулися в Україну", - зазначив він.

Бутусов також назвав ключові наслідки удару українських дронів по російських авіабазах:

знищено військове обладнання на суму в мільярди доларів;

виведено з ладу стратегічні літаки, які Росія не здатна відтворити;

серйозно підірвано потенціал противника завдавати ударів по українських містах, оскільки ці літаки активно використовувалися в таких атаках;

російська сторона тепер буде змушена інвестувати величезні ресурси в посилення захисту своїх військових об'єктів.

Додамо, що видання Цензор.нет публікує фото українських дронів, якими сьогодні СБУ масштабно атакувала російські аеродроми.

Зазначається, що фото безпілотників виданню надіслали власні джерела.

/ Цензор

Удари по стратегічних аеродромах РФ - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок потужних вибухів на аеродромах у РФ уражено понад 40 військових літаків. Атаковано військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Як писав Главред, ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Операцію особисто контролював президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялися деталі ударів по ядерних ракетоносцях РФ. На сьогоднішній день Росія не випустила жодного повністю нового літака Ту-22М3 або Ту-160.

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Хто такий Юрій Бутусов Відомий український журналіст, головний редактор інтернет-порталу Цензор.нет. Спеціалізується на військовій тематиці і питаннях оборони та безпеки. У 2020-2021 роках — позаштатний радник міністра оборони України. Автор серії аналітичних матеріалів на військову тематику, виступає у якості експерта на провідних телеканалах.

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