Удари будуть продовжуватись: в ISW розповіли, чим Україна б'є по території РФ

Удари України по російській військовій інфраструктурі підвищили тиск на російську систему протиповітряної оборони та стали серйозною загрозою для нафтопереробки та експорту. Це свідчить про те, що Україна може ефективно протидіяти РФ, використовуючи обмежену кількість зброї, яка в основному є вітчизняного виробництва. Інформація про це міститься у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на заяву керівника української розвідки Кирила Буданова, який оголосив про намір України протистояти майбутнім наступальним операціям Росії шляхом продовження ударів по російських військових об'єктах на її території.

Буданов висловив намір атакувати російські оборонно-промислові бази та критично важливі військові об'єкти, такі як аеродроми та командно-диспетчерські пункти, у відповідь на очікуваний наступ Росії у літній період 2024 року. Ці удари, за його словами, мають підкреслити неспроможність президента Росії Володимира Путіна "захистити російське населення від війни".

Аналітики вважають, що недавні удари України, спрямовані на російську військову інфраструктуру в Росії, створили загрозу для російської нафтопереробки та експорту, а також підвищили тиск на російську протиповітряну оборону. Ці атаки підтвердили, що Україна може досягти певних асиметричних результатів за допомогою обмеженої кількості власного військового обладнання.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.