'Розстріляти ухилянтів': у Мережі жорстко відповіли на 'зашквар' депутата з 'ЄС'

Головне:
- Депутат вважає "привабливою ідеєю" публічний розстріл ухилянтів
- Багато користувачів Мережі жорстко засудили позицію Гончарової-Багалій
Депутат Харківської міської ради Ірина Гончарова-Багалій опинилася в центрі скандалу після того, як припустилася потворного висловлювання на адресу осіб, які ухиляються від мобілізації.
Вона заявила у Facebook, що вважає "привабливою ідеєю" публічний розстріл кількох ухильників від мобілізації. Її коментар був під публікацією Леоніда Маслова, командира взводу в 92 ОШБр.
Скріншот її коментаря швидко розійшовся місцевими Telegram-каналами і викликав широкий резонанс.
Багато користувачів Мережі жорстко засудили позицію Гончарової. Один із коментаторів навіть зазначив, що зберіг скрін як потенційний доказ для звернення по політичний притулок у США.
Один із користувачів поцікавився, чи стосуватиметься подібне депутатів, на що Гончарова-Багалій відповіла, що депутати служать на загальних підставах, крім депутатів ВР, а їхнім родичам відстрочка не надається.
Раніше повідомлялося про те, що військовослужбовців ТЦК і СП відправлятимуть на фронт. На посади цих військовослужбовців призначатимуть військових, які отримали поранення або контузії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що чоловік вистрибнув із вікна в ТЦК Харкова. Співробітники ТЦК розповіли, як усе було.
Як писав Главред, раніше в приміщенні луцького ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК. Правоохоронці додали, що відомості за цим фактом внесли до ЄРДР із позначкою "природна смерть".
Читайте також:
- В Україні почастішали випадки штрафів від ТЦК: що змінилося і хто в зоні ризику
- Військовослужбовців ТЦК і СП відправлятимуть на фронт: важливе рішення Генштабу
- Українцям за кордоном може "прилетіти" штраф від ТЦК: кого і за що карають
Хто така Ірина Гончарова-Багалій
Праправнучка українського історика Дмитра Багалія. Раніше вона оголошувала збір на облаштування резиденції історика. У 2020 році її обрали депутаткою Харківської міської ради 8 скликання від політичної партії "Європейська Солідарність".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред