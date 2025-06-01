'Розстріляти ухилянтів': у Мережі жорстко відповіли на 'зашквар' депутата з 'ЄС'

Скріншот коментаря Ірини Гончарової-Багалій швидко розійшовся місцевими Telegram-каналами і викликав широкий резонанс.

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В Україні скандал через пропозицію щодо уклоністів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб

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Депутат вважає "привабливою ідеєю" публічний розстріл ухилянтів

Багато користувачів Мережі жорстко засудили позицію Гончарової-Багалій

Депутат Харківської міської ради Ірина Гончарова-Багалій опинилася в центрі скандалу після того, як припустилася потворного висловлювання на адресу осіб, які ухиляються від мобілізації.

Вона заявила у Facebook, що вважає "привабливою ідеєю" публічний розстріл кількох ухильників від мобілізації. Її коментар був під публікацією Леоніда Маслова, командира взводу в 92 ОШБр.

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Скріншот її коментаря швидко розійшовся місцевими Telegram-каналами і викликав широкий резонанс.

/ Скріншот

Багато користувачів Мережі жорстко засудили позицію Гончарової. Один із коментаторів навіть зазначив, що зберіг скрін як потенційний доказ для звернення по політичний притулок у США.

Один із користувачів поцікавився, чи стосуватиметься подібне депутатів, на що Гончарова-Багалій відповіла, що депутати служать на загальних підставах, крім депутатів ВР, а їхнім родичам відстрочка не надається.

/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що військовослужбовців ТЦК і СП відправлятимуть на фронт. На посади цих військовослужбовців призначатимуть військових, які отримали поранення або контузії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що чоловік вистрибнув із вікна в ТЦК Харкова. Співробітники ТЦК розповіли, як усе було.

Як писав Главред, раніше в приміщенні луцького ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК. Правоохоронці додали, що відомості за цим фактом внесли до ЄРДР із позначкою "природна смерть".

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Хто така Ірина Гончарова-Багалій Праправнучка українського історика Дмитра Багалія. Раніше вона оголошувала збір на облаштування резиденції історика. У 2020 році її обрали депутаткою Харківської міської ради 8 скликання від політичної партії "Європейська Солідарність".

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