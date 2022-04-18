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Під палубою був потужний вибух: у Мережі з'явилися можливі фото крейсера Москва після атаки ракет

18 квітня 2022, 06:40

Ракетний крейсер Москва горів усередині, перш ніж затонути. З більшості ілюмінаторів видно сильний дим і полум'я. Судно мало великий крен на лівий борт.

Крейсер Москва
Крейсер Москва був атакований українськими ракетами Нептун і затонув / twitter.com/Osinttechnica

У Мережі з'явилися можливі фото ракетного крейсера Москва після того, як він був підбитий українськими ракетами Нептун і загорівся.

Імовірно знімки зроблено з турецького судна, яке врятувало частину екіпажу флагмана Чорноморського флоту РФ. Фото опубліковано в Twitter OSINTtechnical.

"Схоже, що крейсер Москва горів всередині, перш ніж затонути, з більшості видимих ілюмінаторів видно сильний дим і полум'я", – йдеться у повідомленні.

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На опублікованих знімках видно, що крейсер до прибуття турецького судна, який врятував частину екіпажу, мав великий крен на лівий борт.

"Перші враження від цієї шокуючої фотографії. Рятувальні засоби (рятувальні плоти) на борту відсутні, що означає, що вони були скинуті у воду під час рятувальної операції", - йдеться у повідомленні.

Крейсер Москва
Крейсер Москва мав великий крен на лівий борт / twitter.com/Osinttechnica

Також наголошується, що на фото видно ознаки досить потужного вибуху під палубою.

Крейсер Москва
Крейсер Москва затонув 14 квітня / twitter.com/Osinttechnica

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди та почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Який екіпаж крейсера Москва

Екіпаж російського ракетного крейсера Москва, згідно з даними Вікіпедії, становив 510 осіб.

Міністерство оборони Росії заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера Москва був нібито повністю евакуйований.

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що 14 моряків екіпажу російського військового корабля Москва доставили в окупований Севастополь. Доля решти екіпажу, серед яких ще 496 осіб, невідома.

У свою чергу, спікер Морської охорони Держприкордонслужби заявив, що евакуювати екіпаж свого флангового корабля Москва росіяни не змогли. За його словами, шторм на морі не дозволив ані погасити пожежу на борту, ані провести евакуацію.

Радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що в Чорному морі після потоплення ракетного крейсера Москва, який був підбитий ввечері 13 квітня, загинув капітан флагмана Чорноморського флоту РФ Антон Купрін. Міноборони РФ підтвердило його смерть.

Журналісти Схем встановили особу одного загиблого мічмана. За їхніми даними, на ракетному крейсері загинув Іван Вахрушев, який служив у п'ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Скільки коштував крейсер Москва

Вартість крейсера Москва з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

Інші новини:

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