Помер режисер скандальної "Калігули": Тінто Брасс пішов з життя у віці 93 років

Популярний режисер прожив довге й яскраве життя і до самого кінця цікавився кіно.

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Помер Тінто Брасс / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Чим прославився Тінто Брасс

Як провів останні роки режисер

В Італії помер Тінто Брасс - режисер, чиє ім'я стало символом провокаційного еротичного кіно. Автор культових фільмів "Калігула" та "Салон Кітті" помер у Римі 4 листопада у віці 93 років. Про смерть кінематографіста повідомила його родина.

Як повідомляє агентство ANSA, сумну новину підтвердили дружина режисера Катерина Варці та його діти Боніфачо і Беатріче. Прощання з Брасом відбудеться у закритому сімейному колі.

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Останні роки життя режисер провів у будинку в передмісті Рима. У вересні 2026 року він не зміг приїхати на Венеціанський кінофестиваль, де демонстрували відновлену версію його фільму Col cuore in gola. Причиною стали проблеми зі здоров’ям.

"Калігула" принесла Тінто Брасу світову популярність і скандальну славу

Найвідомішою роботою режисера стала історична драма "Калігула", що вийшла в 1979 році. Фільм про римського імператора викликав гучний скандал через відверті сцени та жорстокість. Однак історія створення картини виявилася не менш драматичною, ніж її зміст.

Брасс конфліктував зі сценаристом Гором Відалом та продюсерами. Під час зйомок до фільму були додані відверті порнографічні епізоди, яких режисер не планував. Більше того, його усунули від монтажу, тому кінцеву версію картини він не вважав своїм повноцінним авторським твором.

Помер Тінто Брасс / Фото Вікіпедія

Ще одним важливим фільмом у кар’єрі режисера став "Салон Кітті" (1976) - провокаційна історія про бордель у нацистській Німеччині, де сексуальні стосунки використовувалися як інструмент політичного контролю та шпигунства.

Від роботи з Росселліні до еротичного кіно

Тінто Брасс народився 26 березня 1933 року в Мілані. Його справжнє ім’я - Джованні Брасс. Незважаючи на юридичну освіту, він обрав кінематограф і на початку кар’єри працював у Парижі, у Сінематеці Франції.

Пізніше Брасс співпрацював із легендарним італійським режисером Роберто Росселліні, зокрема як монтажер та асистент. Його режисерський дебют відбувся 1963 року з фільмом "In capo al mondo".



До еротичного жанру режисер звернувся у 1970-х роках. Надалі він зняв цілу серію фільмів, які стали відомими далеко за межами Італії. Серед них - "Ключ", "Міранда", "Паприка", "Усі леді це роблять" та "Підглядач".

Брасс прославився особливим візуальним стилем, відвертим зображенням сексуальності та постійним протистоянням із цензурою. Його роботи викликали суперечки, але водночас зробили його одним із найвпізнаваніших представників італійського еротичного кінематографа.

Останні роки життя режисера

У 2010 році Брасс переніс крововилив у мозок і проходив тривалу реабілітацію. Навесні 2026 року він також переніс сепсис, а в останні місяці його стан залишався нестабільним.

Незважаючи на проблеми зі здоров’ям, режисер продовжував цікавитися кіно та стежив за реставрацією своїх робіт. У вересні його фільм "Col cuore in gola" показали в відреставрованій версії на Венеціанському кінофестивалі. Сам Брасс бути присутнім не зміг, але передав організаторам послання з подякою.

Ще в день свого 90-річчя режисер висловив останнє бажання: після смерті він хотів би, щоб його прах розвіяли над Венеціанською лагуною.

Тінто Брасс залишив після себе понад півстолітню кінематографічну спадщину, в якій еротика, провокація та боротьба з суспільними табу стали головними художніми темами.

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Про особу: Тінто Брасс Тінто Брасс - італійський кінорежисер. Пробував себе в різних жанрах, але більшість його фільмів належать до експериментального кіно і зняті в еротичному та порнографічному дусі.

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