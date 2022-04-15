Екіпаж затонулого крейсера "Москва" евакуювати не вдалось - прикордонники

Окупанти не змогли евакуювати екіпаж / George Chernilevsky / Wikipedia

Оркам не вдалось евакуювати екіпаж свого флангового корабля "Москва" – в цьому йому завадила сама природа - шторм на морі не дозволив ні погасити пожежу на борту, ні провести евакуацію.

За словами спікера Морської охорони Держприкордонслужби Наталії Гуменюк на брифінгу 15 квітня, потрапляння українських ракет в Російський крейсер призвело до детонації боєкомплекту, після чого "почалася боротьба за живучість".

"Ми спостерігали, як інші кораблі намагалися надати допомогу, але навіть сили природи були на боці України, тому що шторм не дозволяв спокійно провести боротьбу за живучість і рятувальну операцію, ні евакуювати екіпаж", – сказала Гуменюк.

Гуменюк підтвердила спецоперацію українських сил з атаки на корабельну групу російського крейсера "Москва". Однак зазначила, що всі деталі поки озвучити не може.

У той же час прес-секретар Морської охорони ДПС констатувала, що пошкодження російського флагмана настільки серйозні, що він втратив боєздатність.

"Враження крейсера" Москва " вдарило не тільки по корабельному складу ворога, це вдарило по його імперським амбіціям. І, звичайно, всі усвідомлюємо, що нам цього не пробачать", – зазначила Гуменюк.

У зв'язку з цим, за її словами, зараз російські фашисти наносять ракетні удари по півдню України, використовуючи при цьому заборонені міжнародними конвенціями касетні снаряди – саме такими вони обстріляли Миколаївську область.

Крейсер" Москва " затонув-що відомо

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж в 40 кілометрах від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

Читайте також: