Знищення крейсера Москва: у Британії розкрили прийом ЗСУ

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ЗСУ змогли знищить крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

"Гордість грізного Чорноморського флоту Росії була знищена в ході однієї з найбільш хитромудрих операцій війни", - пише Daily Mail.

Відзначається, що капітан корабля і офіцери ППО "купилися" на приманку українських військових і уважно стежили за помилковими цілями – безпілотниками TB2, що кружляли над кораблем.

Приховати ракети також вдалося завдяки тому, що вони наближалися до Москви на рівні моря, яке того вечора штормило.

Подвійний ракетний удар припав на борт корабля і розхитав його на неспокійних хвилях. Після цього стався вибух боєкомплекту крейсера, що спровокував пожежу.

"Цей інцидент являє собою ще одну величезну втрату в плані довіри до Росії. Їм знову показали, що вони вразливі для атак", – сказав один зі співрозмовників видання.

Він зазначив, що тут результат ситуації вирішила компетенція військових.

"Українці використовували уяву і виявилися вельми винахідливими. Вони здатні діяти на льоту, щоб вплинути на російські сили", – сказав один зі співрозмовників.

Журналісти відзначають, що з точки зору військової техніки, Москва являє собою найбільшу одиничну втрату Збройних сил РФ з початку війни проти України. Це також один з найбільших кораблів, втрачених у боях з часів Другої світової війни.

Видання також зазначає, що атака в якійсь мірі не обійшлася без допомоги країн Заходу. Саме інформаційна підтримка західних розвідок дозволила Україні отримати дані про те, що Москва курсує в північно-західній частині Чорного моря за "передбачуваними схемами", а також робить це без прикриття фрегатів, які завжди використовуються в якості щита для свого флагмана.

На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

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