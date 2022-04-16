Головна роль для крейсера Москва в захопленні Одеси: ЗМІ дізналися про розбиті ЗСУ плани РФ

Росія могла використовувати крейсер Москва для ракетних ударів по Одесі / Фото Вікіпедія

Розтрощення крейсера "Москва" Чорноморського флоту Росії стало болючою темою для окупантів, серед іншого, і з точки зору бойових дій проти України. На кораблі були ракети, якими окупанти мали намір обстрілювати Україну. Сама "Москва" могла б зіграти головну роль у можливій десантній операції із захоплення Одеси. Інші кораблі доставляли б десант, а крейсер міг забезпечувати їх прикриття, завдаючи ракетних ударів по місту. При цьому ЗСУ показали, що вони здатні протистояти російським кораблям навіть в умовах відсутності потужного флоту.

Американське видання The New York Times з посиланням на слова колишнього командувача Військово-морськими операціями США, адмірала у відставці Гері Рогхеда пише, що на крейсері Москва були ракети, якими загарбники мали намір обстрілювати Україну. Розтрощення військового корабля стало переломним моментом у боротьбі на Чорному морі.

читайте такожОчевидний знак: чому загибель крейсера "Москва" - це кінець ПутінаПричому роль "Москви" стала б ключовою при спробі окупантів РФ захопити Одесу. Крейсер прикривав би десантні кораблі для доставки морських піхотинців до берегової лінії і наносив ракетні удари по місту.

"Москва" зіграла б головну роль у будь-якому потенційному десантному нападі на українське прибережне місто Одеса. У той час, коли інші десантні кораблі використовувалися б для доставки російської морської піхоти до берегової лінії, "Москва" захищала б ці кораблі і завдавала ракетних ударів по місту", - зазначає видання.

Контр-адмірал у відставці, керівник управління військово-морської історії та спадщини у Вашингтоні Семюел Дж. Кокс вважає, що наразі росіянам стане набагато небезпечніше атакувати Україну з моря. Без "Москви" вразливість її кораблів стала набагато вищою. Водночас для українських військових стратегічним завданням було запобігання нападу на Одесу з моря.

Як вважають військові експерти, крах військового корабля такого рівня продемонстрував, що українці можуть протистояти російським морським силам навіть без потужного флоту.

"Не обов'язково мати лінкор, щоб вийти і захистити береги України. Легше стріляти з берега. Захищатися легше, ніж нападати. Тому наразі у росіян проблеми", - підкреслив адмірал у відставці Джеймс Г. Фогго.

Дивіться відео Главред - Арестович пояснив значення знищення крейсера "Москва"

Крах крейсера "Москва" після ракетного удару ЗСУ

На російському військовому кораблі Чорноморського флоту РФ "Москва" 13 квітня сталася пожежа. Спочатку повідомлялося, що причиною загоряння стало попадання в корабель двох ракет українського ПТРК Нептун.

Кораблю ЧФ РФ були нанесені серйозні пошкодження, в результаті чого крейсер, який знаходився в 25 милях від острова Зміїний, втратив хід.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав, що корабель "Москва" затонув. За словами чиновника, це найбільша морська поразка Росії з часів Другої світової війни.

У Міністерстві оборони РФ тоді підтвердили тільки серйозні пошкодження крейсера. Однак те, що судно тонуло, або в нього потрапили ракети ЗСУ Нептун, там не говорили.

У Збройних силах України підтвердили, що військові завдали ракетного удару по крейсеру "Москва". Як заявляли у відомстві, кораблю були нанесені серйозні пошкодженні, внаслідок чого він почав йти на дно.

Пізно ввечері 14 квітня в Міноборони РФ зробили заяву про те, що крейсер Москва затонув.

"Під час буксування крейсера Москва до порту призначення через пошкодження корпусу, отриманих під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив остійність. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", - підкреслили в російському військовому відомстві.

Главред рекомендує: