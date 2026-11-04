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"Коли Ектора не буде": Литвинова зробила заяву про повернення на "МастерШеф"

Христина Трохимчук
4 листопада 2026, 17:49
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Тетяна Литвинова висунула жорстку умову для повернення до кулінарного шоу.
Конфлікт між Ектором Хіменесом-Браво та Тетяною Литвиновою
Конфлікт Ектора Хіменеса-Браво та Тетяни Литвинової / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ектор Хіменес-Браво; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • На яких умовах Тетяна Литвинова готова повернутися на "МастерШеф"
  • Причина конфлікту Тетяни Литвинової та Ектора Хіменеса-Браво

Відома шеф-кухарка, рестораторка та екссуддя популярного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова зробила відверту заяву про своє можливе повернення на шоу. Знаменитість зізналася в TikTok, що погодиться лише за умови, що Ектора Хіменеса-Браво не буде серед суддів.

Кулінарна експертка підкреслила, що з віком навчилася встановлювати особисті межі й більше не має наміру йти на компроміси з власною совістю заради телеефірів.

відео дня
Тетяна Литвинова -
Тетяна Литвинова - "МастерШеф" / скрін з відео

"Я прийду на "МастерШеф", якщо мене туди запросять, коли Ектора там не буде. Навіщо зраджувати собі? Я вже настільки подорослішала і всім довела, що просто живу для себе і своєї душі. І я хочу чесно дивитися людям в очі, що я й роблю. Хочу посміхатися, бути спокійною і щасливою", - заявила Литвинова.

Раніше Тетяна вже розповідала про складні стосунки з Ектором. Литвинова зізналася, що постійно відчувала прихований негатив з його боку. За словами зірки, колумбійський шеф-кухар регулярно перебивав її та робив зауваження іспанською мовою прямо під час оцінювання страв учасників. Це вибивало її з колії та заважало знімальному процесу.

Ектор Хіменес Браво
Ектор Хіменес Браво - суддя "МастерШеф" / фото: instagram.com, Ектор Хіменес Браво

"Я відчувала негатив з боку Ектора, коли він давав коментарі. Я стояла перед камерами, коментувала якусь страву і чула, як Ектор постійно щось говорив іспанською. Мені це дуже заважало, але я вихована людина, тому перед учасниками не виносила на публіку наші внутрішні суперечки. Я кілька разів просила, щоб мені теж перекладали, що він каже. Це дуже заважало", - згадує зірка.

Нагадаємо, що зрештою Литвинова покинула проєкт "МастерШеф" після того, як продюсери не продовжили з нею контракт на наступний сезон.

Тетяна Литвинова про "МастерШеф" - відео дивіться тут.

Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво / інфографіка: Главред

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Про персону: Тетяна Литвинова

Тетяна Литвинова - відома українська кулінарка, телеведуча та експертка, яка здобула широку популярність як суддя шоу "МайстерШеф". Вона є авторкою кулінарних книг, веде активну діяльність у соцмережах, розвиває свій бізнес і мешкає в Києві.

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