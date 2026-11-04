Блекаут може зіграти проти армії РФ: Братчук розповів про ситуацію в Криму

Перебої з електропостачанням ускладнюють роботу окупаційної армії, а Сили оборони продовжують бити по військових об'єктах РФ.

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Крим накрили перебої зі світлом / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, deepstatemap

Головне із заяви Братчука:

У Криму фіксують блекаут, частина локацій без світла

Окупаційна влада не може запровадити графіки відключень

Сили оборони продовжують уражати ППО росіян на півострові

У тимчасово окупованому Криму почалися масштабні перебої з електропостачанням, які можуть позначитися на роботі російської військової інфраструктури. Паралельно окупанти намагаються вберегти від ударів ключові об'єкти, зокрема Кримський міст. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері Ранок.LIVE.

За його даними, увага росіян не обмежується лише незаконно збудованим мостом. Крим і далі виконує роль логістичного вузла для армії РФ: там розміщені військові об'єкти та ремонтні бази, що обслуговують окупаційні війська.

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Він додав, що нинішні проблеми з енергетикою здатні ускладнити функціонування цієї інфраструктури. Окремі райони вже відчувають наслідки збоїв, і окупаційна адміністрація поки не має інструментів, щоб узяти ситуацію під контроль.

"Одним словом можна дати характеристику тому, що є станом на сьогодні, - блекаут. На сьогодні в Криму деякі локації мають проблеми зі світлом, зокрема виникають труднощі з роботою електротранспорту. Встановити так звані стабілізаційні графіки місцева влада не може", - наголосив Братчук.

Чи продовжуються удари по об’єктах РФ в Криму

Сили оборони продовжують уражати російські військові об'єкти на півострові, зокрема системи протиповітряної оборони. Утім, офіційних звітів про такі операції останнім часом поменшало.

Речник УДА переконаний, що це не свідчить про спад активності українських військових: результати атак свідомо не розголошують, аби не давати противнику підказок.

"Ми поки не можемо сказати, що там на 100% знищена система протиповітряної оборони. Але на сьогодні ми знаємо, що Сили оборони менше повідомляють про ураження тих чи інших локацій. Це пов'язано з безпекою та необхідністю мінімізувати витік інформації для російських окупантів. Такі ураження відбуваються", - підсумував він.

Чи може Україна вдарити по Кримському мосту

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розглядає Кримський міст як ціль, яка має для Росії велике значення, але несе менші ризики ескалації порівняно з ударами по об'єктах у Москві чи Петербурзі.

На його думку, для істотного пошкодження переправи знадобилася б масштабна операція.

"І щоб суттєво пошкодити Кримський міст, треба проводити потужну операцію - бити по ньому з повітря, суші і з води. І це цілком можливо. Гадаю, це буде гідною відповіддю і матиме значні наслідки у цій війні. Такий варіант розглядався раніше і розглядається зараз", - підкреслив він.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що повноцінне повернення країни до мирного та нормального життя неможливе без відновлення контролю над Кримом.

5 вересня у тимчасово окупованому Криму після атаки ЗСУ помер виконавчий директор російського фонду "Народний фронт" Анатолій Чернишов. Він отримав мінно-вибухові травми та був доправлений до лікарні, однак медики не змогли його врятувати.

31 серпня на військовому аеродромі в окупованому Джанкої спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив кілька важливих об'єктів. Пожежа могла охопити автопарк, склад пально-мастильних матеріалів та розташовану поруч електропідстанцію.

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Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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