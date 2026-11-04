Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Блекаут може зіграти проти армії РФ: Братчук розповів про ситуацію в Криму

Марія Николишин
4 листопада 2026, 18:03
google news Підпишіться
на нас в Google
Перебої з електропостачанням ускладнюють роботу окупаційної армії, а Сили оборони продовжують бити по військових об'єктах РФ.
Блекаут може зіграти проти армії РФ: Братчук розповів про ситуацію в Криму
Крим накрили перебої зі світлом / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, deepstatemap

Головне із заяви Братчука:

  • У Криму фіксують блекаут, частина локацій без світла
  • Окупаційна влада не може запровадити графіки відключень
  • Сили оборони продовжують уражати ППО росіян на півострові

У тимчасово окупованому Криму почалися масштабні перебої з електропостачанням, які можуть позначитися на роботі російської військової інфраструктури. Паралельно окупанти намагаються вберегти від ударів ключові об'єкти, зокрема Кримський міст. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері Ранок.LIVE.

За його даними, увага росіян не обмежується лише незаконно збудованим мостом. Крим і далі виконує роль логістичного вузла для армії РФ: там розміщені військові об'єкти та ремонтні бази, що обслуговують окупаційні війська.

відео дня

Він додав, що нинішні проблеми з енергетикою здатні ускладнити функціонування цієї інфраструктури. Окремі райони вже відчувають наслідки збоїв, і окупаційна адміністрація поки не має інструментів, щоб узяти ситуацію під контроль.

"Одним словом можна дати характеристику тому, що є станом на сьогодні, - блекаут. На сьогодні в Криму деякі локації мають проблеми зі світлом, зокрема виникають труднощі з роботою електротранспорту. Встановити так звані стабілізаційні графіки місцева влада не може", - наголосив Братчук.

Чи продовжуються удари по об’єктах РФ в Криму

Сили оборони продовжують уражати російські військові об'єкти на півострові, зокрема системи протиповітряної оборони. Утім, офіційних звітів про такі операції останнім часом поменшало.

Речник УДА переконаний, що це не свідчить про спад активності українських військових: результати атак свідомо не розголошують, аби не давати противнику підказок.

"Ми поки не можемо сказати, що там на 100% знищена система протиповітряної оборони. Але на сьогодні ми знаємо, що Сили оборони менше повідомляють про ураження тих чи інших локацій. Це пов'язано з безпекою та необхідністю мінімізувати витік інформації для російських окупантів. Такі ураження відбуваються", - підсумував він.

Чи може Україна вдарити по Кримському мосту

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розглядає Кримський міст як ціль, яка має для Росії велике значення, але несе менші ризики ескалації порівняно з ударами по об'єктах у Москві чи Петербурзі.

На його думку, для істотного пошкодження переправи знадобилася б масштабна операція.

"І щоб суттєво пошкодити Кримський міст, треба проводити потужну операцію - бити по ньому з повітря, суші і з води. І це цілком можливо. Гадаю, це буде гідною відповіддю і матиме значні наслідки у цій війні. Такий варіант розглядався раніше і розглядається зараз", - підкреслив він.

Блекаут може зіграти проти армії РФ: Братчук розповів про ситуацію в Криму
Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що повноцінне повернення країни до мирного та нормального життя неможливе без відновлення контролю над Кримом.

5 вересня у тимчасово окупованому Криму після атаки ЗСУ помер виконавчий директор російського фонду "Народний фронт" Анатолій Чернишов. Він отримав мінно-вибухові травми та був доправлений до лікарні, однак медики не змогли його врятувати.

31 серпня на військовому аеродромі в окупованому Джанкої спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив кілька важливих об'єктів. Пожежа могла охопити автопарк, склад пально-мастильних матеріалів та розташовану поруч електропідстанцію.

Читайте також:

Про персону: Сергій Братчук

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Кримський міст новини України новини Криму війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Суд виніс рішення щодо псевдомедикині з сутичок в Борщагівці - як її покарали

Суд виніс рішення щодо псевдомедикині з сутичок в Борщагівці - як її покарали

18:19Україна
Перемога демократів на виборах в США: Кислиця зробив прогноз для України

Перемога демократів на виборах в США: Кислиця зробив прогноз для України

17:45Світ
Дев’ять авіабомб по школі та 40 загиблих: Зеленський розкрив наслідки атаки РФ

Дев’ять авіабомб по школі та 40 загиблих: Зеленський розкрив наслідки атаки РФ

16:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Картопля не прилипатиме до сковорідки й не підгоратиме: що зробити перед смаженням

Картопля не прилипатиме до сковорідки й не підгоратиме: що зробити перед смаженням

Щури забудуть дорогу до будинку та саду: допоможе лише одна кухонна спеція

Щури забудуть дорогу до будинку та саду: допоможе лише одна кухонна спеція

Тест на IQ: потрібно знайти білку в парку за 8 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти білку в парку за 8 секунд

Які квіти можна посадити в листопаді: вісім рослин, які прикрасять сад навесні

Які квіти можна посадити в листопаді: вісім рослин, які прикрасять сад навесні

Несподіваний спосіб заощадити на опаленні: як стане в нагоді бульбашкова плівка

Несподіваний спосіб заощадити на опаленні: як стане в нагоді бульбашкова плівка

Останні новини

18:55

Що означають кольорові лінії на шинах - відповідь знають не всі водії

18:40

Помер режисер скандальної "Калігули": Тінто Брасс пішов з життя у віці 93 роківВідео

18:37

Секрет пишного цвітіння півоній: чим потрібно підживити кущі у листопадіВідео

18:32

До 15 років ув'язнення за перешкоджання ТЦК: що дозволено представникам центрів

18:19

Суд виніс рішення щодо псевдомедикині з сутичок в Борщагівці - як її покарали

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
18:06

Хто боїться першим сказати "Я тебе кохаю": чотири знаки зодіаку

18:03

Блекаут може зіграти проти армії РФ: Братчук розповів про ситуацію в Криму

17:49

"Коли Ектора не буде": Литвинова зробила заяву про повернення на "МастерШеф"Відео

17:45

Перемога демократів на виборах в США: Кислиця зробив прогноз для України

Реклама
17:16

Троянди не вимерзнуть і навесні пишно зацвітуть: як підготувати кущі до зими

17:07

Водії неправильно використовують режим "N": коли він справді потрібенВідео

17:05

Модні стрижки 2027: перукар розкрила 6 трендів для бажаної довжини

17:04

Навіщо потрібна кулька в каміні: шотландський спосіб зменшити тепловтрати

16:46

Різдвяний піст 2026: коли можна їсти рибу та які продукти під забороною

16:22

Дев’ять авіабомб по школі та 40 загиблих: Зеленський розкрив наслідки атаки РФФото

16:21

Не лише без світла: нардеп попередив про масштабні проблеми з водою взимку

16:21

Компас божеволіє на одній із вершин Карпат: вчені зробили несподіваний висновокВідео

16:21

"Багато негативу": Сумська коротко постриглася та пояснила причину

16:16

Як відіпрати кухонні рушники без дорогих засобів: дієві домашні рецепти

15:52

Долар пішов вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 5 листопада

Реклама
15:44

Як почистити батарею від пилу: простий трюк із вішалкою та шкарпеткою

15:35

Була прикута до ліжка: померла знаменита дочка Райкіна

15:34

Чого чекати Україні після перемоги демократів на виборах у США: 3 сценарії

15:26

Що купувати у секонд-хенді: які трендові речі варто шукати, поради стиліста

15:11

Навіщо опускати повітряну кульку в унітаз: результат приємно здивуєВідео

14:30

Що не можна робити на Новий рік - головні прикмети свята

14:25

В Україні масово перевірять рішення ВЛК: для кого особлива загроза

13:59

В Україні запровадили багатогодинні відключення світла, АЕС знизили потужність

13:57

Який салат приготувати на Новий рік замість олів'є: рецепт із грибами

13:51

"Перший місяць з Устимом": Вітвіцька показала обличчя сина

13:27

Магнітна буря G1 охопить Землю: коли почнеться новий геомагнітний шторм

13:18

Що обов'язково потрібно встигнути зробити в саду до першого снігу: поради

13:07

"Перші ластівки. Нова реальність": зйомки завершено, прем’єра — у лютому 2027 року

13:05

Фанати були вражені новим фото принца Луї

12:59

Одна дія перед пранням врятує теплий одяг від ковтунців - що треба зробити

12:58

Китайський гороскоп на 2027 рік: кому доведеться переглянути свої плани

12:52

Осадча показала 91-річну бабусю, на яку разюче схожа

12:52

Гості просять взяти із собою: як приготувати гарбузове варення з ромом

12:50

Гороскоп Таро на завтра, 5 листопада: Левам — розбіжності, Стрільцям — рішення

12:38

Путін надіслав новий сигнал щодо мирних переговорів з Україною - чого чекати

Реклама
12:36

Короля Чарльза звинуватили у скоєнні фатальної помилки

12:25

Що зробити, щоб їжа не приставала до сковорідки під час кожного використання

12:23

Навіщо губку кладуть під землю в горщику - яку помилку важливо не допустити

12:11

Скільки ракет має РФ і як швидко окупанти поповнюють свої запаси: звіт ГУР

12:07

"Помри вже": путініст Стас П’єха серйозно хворий

12:02

Це проблема для Ізраїлю: Невзлін - про втрату Трампом контролю над КонгресомПогляд

11:57

Загроза вторгення у Польщу: в РФ виступили зі звинуваченнями в сторону Варшави

11:52

Чотири знаки китайського гороскопа нарешті отримають те, на що чекали

11:48

Китайський гороскоп на завтра, 5 листопада: Зміям — відпочинок, Козлам — керівництво

11:29

Чому не можна мити вікна газетами: експерти назвали три причини

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти