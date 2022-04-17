Нептун та "Z-фашисти" на дні моря: у радянському мультику побачили пророцтва, що лякають

Користувачі в мультиплікаційній картині знайшли чимало фатальних паралелей, які вказують на містичний збіг.
Після ракетного удару ЗСУ по російському крейсеру Москва, в результаті чого він затонув, в Мережі згадали старий радянський мультик "Скарби затонулих кораблів" 1973 року.
Користувачі в мультиплікаційній картині знайшли чимало фатальних паралелей, які вказують на містичний збіг.
Відзначимо, що за сюжетом фільму троє дітей з піонерського табору шукали в морі затонулий корабель із золотом, щоб допомогти хлопчикові на ім'я Мвамба і дітям з його країни. На пошуки діти вирушили на підводному кораблі під назвою "Нептун".
На ньому вони знайшли затонулий корабель, на судні якого був напис "Z 29": "Все зрозуміло, це фашистський есмінець. Фашистські есмінці позначали буквою Z", - каже хлопчик у мультику.
За сюжетом з корабля випливла торпеда, яку діти здали на металобрухт, а на виручені гроші купили подарунки для Мвамби і дітей з його країни.
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На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.
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