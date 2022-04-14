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$750 млн – коту під хвіст: оцінено вартість підбитого ЗСУ крейсера Москва

14 квітня 2022, 19:57

Крейсер став найдорожчою втратою для Росії у війні, розв'язаній проти України.

Ракетний крейсер Москва
Ракетний крейсер Москва / Фото Вікіпедія

Пошкоджений ударом ЗСУ російський ракетний крейсер Москва став найдорожчою військовою втратою РФ у війні з Україною.

Як пише Forbes, приблизну вартість Москви можна дізнатися, порівнявши корабель з крейсером того ж класу Україна, який в 1995 році коштував 720 млн доларів.

Відзначається, що флагман ЧФ РФ в 2020 році ремонтували. Вартість ремонту точно невідома, але з посиланням на новину про ремонт від державної кримської газети вказана сума 30 млрд рублів, або 363 млн доларів за курсом на 14 квітня.

Журналісти звернули увагу на те, що весь екіпаж, штатна чисельність якого становить 500-760 осіб, був евакуйований, пишуть російські медіа, посилаючись на міністерство оборони Росії. Повна евакуація означатиме, що корабель не можна буде залишити на плаву і він буде втоплений.

Додамо, що до того, як ЗСУ влучили по Москві, найдорожчою втратою для Росії був великий десантний літак Іл-76. Його вартість - 86 млн доларів. Загалом українська армія знищила 160 літаків на 3,8 млрд доларів.

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/ forbes.ua

За розрахунками Forbes в ході розв'язаної проти України війни Росія втратила техніки більш ніж на 10,8 млрд доларів. ЗСУ перетворили її на металобрухт, вартість якого Forbes оцінює в 45 млн доларів.

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війна Росії та України крейсер Москва
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