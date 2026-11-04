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Топ-5 трендів зимового взуття 2026 року: Андре Тан назвав "найпопулярніші" новинки

Олена Кюпелі
4 листопада 2026, 21:22
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Цього разу дизайнер назвав п’ятірку найпопулярніших трендів, але не в одязі, а у взутті.
Андре Тан назвав зимові тренди у взутті
Андре Тан назвав зимові тренди у взутті / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

  • Яке взуття буде модним взимку 2026 року
  • Які чоботи вибрати цього року

Популярний український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав речі, що безнадійно застаріли, поділився новою добіркою.

Цього разу дизайнер назвав топ-5 трендів, але не в одязі, а у взутті. "Красиво чи практично? Взимку це питання особливо актуальне! Адже хочеться і виглядати стильно, і почуватися комфортно навіть у мороз. Але чи завжди це вдається поєднати?" - задається питанням Тан.

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Високі жокейські чоботи

За словами Андре Тана, високі жокейські чоботи на плоскій підошві - це класика, яка знову в моді. Носити їх варто зі спідницями міді, а також із вузькими джинсами та крутими об’ємними светрами.

Модні тенденції у взутті 2026 року
Модні взуттєві тренди 2026 / Скріншот

Чоботи зі складками

Чоботи з об’ємними складками надають образу знаменитої французької недбалості.

Модні тенденції у взутті 2026 року
Модні взуттєві тренди 2026 / Скріншот

Байкерські чоботи з пряжками

Такі грубі чоботи варто носити з жіночними сукнями та красивими спідницями. "Це коли зовні ти - мила принцеса, але всі розуміють, що тебе краще не дратувати", - каже він.

Андре Тан назвав модні моделі взуття
Андре Тан назвав модні моделі взуття / Фото: скріншот

Ботфорти

За словами дизайнера, особливо актуальними є моделі із замші. Чим вище, тим краще. Носити з міні-спідницями та об’ємними светрами.

Ботфорти - тренд цього сезону
Ботфорти - тренд цього сезону / Скріншот

Пухнасте взуття

Взуття з овчини та хутра зовні - тренд цього сезону. Об’ємне взуття - тренд цього сезону.

Андре Тан та його колекція взуття
Андре Тан і його добірка взуття / Скріншот

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Про особу: Андре Тан

Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.

Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.

Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.

Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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