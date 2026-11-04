Топ-5 трендів зимового взуття 2026 року: Андре Тан назвав "найпопулярніші" новинки

Цього разу дизайнер назвав п’ятірку найпопулярніших трендів, але не в одязі, а у взутті.

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Андре Тан назвав зимові тренди у взутті / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

Яке взуття буде модним взимку 2026 року

Які чоботи вибрати цього року

Популярний український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав речі, що безнадійно застаріли, поділився новою добіркою.

Цього разу дизайнер назвав топ-5 трендів, але не в одязі, а у взутті. "Красиво чи практично? Взимку це питання особливо актуальне! Адже хочеться і виглядати стильно, і почуватися комфортно навіть у мороз. Але чи завжди це вдається поєднати?" - задається питанням Тан.

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Високі жокейські чоботи

За словами Андре Тана, високі жокейські чоботи на плоскій підошві - це класика, яка знову в моді. Носити їх варто зі спідницями міді, а також із вузькими джинсами та крутими об’ємними светрами.

Модні взуттєві тренди 2026 / Скріншот

Чоботи зі складками

Чоботи з об’ємними складками надають образу знаменитої французької недбалості.

Модні взуттєві тренди 2026 / Скріншот

Байкерські чоботи з пряжками

Такі грубі чоботи варто носити з жіночними сукнями та красивими спідницями. "Це коли зовні ти - мила принцеса, але всі розуміють, що тебе краще не дратувати", - каже він.

Андре Тан назвав модні моделі взуття / Фото: скріншот

Ботфорти

За словами дизайнера, особливо актуальними є моделі із замші. Чим вище, тим краще. Носити з міні-спідницями та об’ємними светрами.

Ботфорти - тренд цього сезону / Скріншот

Пухнасте взуття

Взуття з овчини та хутра зовні - тренд цього сезону. Об’ємне взуття - тренд цього сезону.

Андре Тан і його добірка взуття / Скріншот

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Про особу: Андре Тан Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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