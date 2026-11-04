Топ-5 трендів зимового взуття 2026 року: Андре Тан назвав "найпопулярніші" новинки

Коротко:
- Яке взуття буде модним взимку 2026 року
- Які чоботи вибрати цього року
Популярний український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав речі, що безнадійно застаріли, поділився новою добіркою.
Цього разу дизайнер назвав топ-5 трендів, але не в одязі, а у взутті. "Красиво чи практично? Взимку це питання особливо актуальне! Адже хочеться і виглядати стильно, і почуватися комфортно навіть у мороз. Але чи завжди це вдається поєднати?" - задається питанням Тан.
Високі жокейські чоботи
За словами Андре Тана, високі жокейські чоботи на плоскій підошві - це класика, яка знову в моді. Носити їх варто зі спідницями міді, а також із вузькими джинсами та крутими об’ємними светрами.
Чоботи зі складками
Чоботи з об’ємними складками надають образу знаменитої французької недбалості.
Байкерські чоботи з пряжками
Такі грубі чоботи варто носити з жіночними сукнями та красивими спідницями. "Це коли зовні ти - мила принцеса, але всі розуміють, що тебе краще не дратувати", - каже він.
Ботфорти
За словами дизайнера, особливо актуальними є моделі із замші. Чим вище, тим краще. Носити з міні-спідницями та об’ємними светрами.
Пухнасте взуття
Взуття з овчини та хутра зовні - тренд цього сезону. Об’ємне взуття - тренд цього сезону.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
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