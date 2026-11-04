До 16 годин без світла: в 'Укренерго' розповіли про графіки на 5 листопада

Відключення світла 5 листопада запровадять через наслідки російських ударів. Обмеження електроенергії діятимуть від опівночі до кінця доби.

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Графік відключення світла на 5 листопада / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові факти:

Українців попередили про відключення світла 5 листопада

Одночасно можуть застосовувати від 2 до 4 черг

Енергетики закликали ощадливо використовувати електрику

5 листопада в частині областей України діятимуть графіки погодинних відключеннь електроенергії для всіх категорій споживачів. Обмеження охоплюватимуть від 2 до 4 черг (1 черга - 4 години без світла), а для промисловості протягом усієї доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

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Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на українські енергетичні об'єкти. За інформацією компанії, заходи діятимуть протягом усієї доби - з 00:00 до 23:59.

Повідомлення "Укренерго"

Споживачам радять стежити за оновленнями від місцевих операторів систем розподілу, оскільки ситуація може змінюватися через російські обстріли. Саме обленерго публікуватимуть актуальні графіки для кожного регіону.

В "Укренерго" також звернулися до українців із проханням відповідально використовувати електроенергію в періоди її подачі.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали в компанії.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Масштабні відключення світла в Києві: Харченко оцінив готовність столиці

Росія може спричинити масштабні відключення електроенергії в Києві, однак столиця має необхідні напрацювання, щоб пережити серйозні перебої з енергопостачанням. Найбільші ризики пов'язані з дефіцитом власної генерації та високим рівнем споживання електрики. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду.

Енергетичну ситуацію в Україні визначають кілька факторів, зокрема близькість до лінії фронту та можливості місцевої генерації. Окрему категорію становлять великі міста, які потребують значних обсягів електроенергії, але не можуть повністю забезпечити себе власними ресурсами.

До цієї групи належать Київ, Одеса та частково Кривий Ріг. Харченко наголошує, що поєднання високого попиту й обмежених виробничих можливостей робить такі міста вразливими до російських атак.

Чи можуть у Києві надовго зникнути світло, тепло та вода

Потреби столиці становлять приблизно 1,5 ГВт електроенергії. Водночас близько 1,3 ГВт потужностей внутрішньої генерації Києва наразі не працюють.

До Нового року ситуацію має частково покращити запуск нових об'єктів. Очікується, що місто отримає близько 180 МВт розподіленої захищеної генерації, проте насамперед ці потужності використовуватимуть для підтримки критичної інфраструктури.

Оцінюючи перспективи столиці взимку, директор Центру досліджень енергетики наголошує на необхідності розрізняти перебої з електропостачанням та можливість забезпечення базових міських послуг.

"Тому ситуацію в Києві можна описати словами: "темно, але тепло і з водою", - сказав Харченко.

Експерт не виключає серйозних перебоїв з електрикою, однак зазначає, що місто виконало значний обсяг підготовчої роботи для збереження життєво важливих систем.

"Чи можуть у Києві бути великі відключення електроенергії? Сто відсотків можуть. Давайте це констатуємо. Чи ми з ними впораємося? Впораємося", - зазначив директор Центру досліджень енергетики.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, НЕК"Укренерго" інформувала про здійснення однієї з наймасштабніших атак на українську енергетичну інфраструктуру, під час якої зафіксовано понад 20 уражень об'єктів генерації та передачі. За даними компанії, внаслідок серйозних пошкоджень обладнання після обстрілів 3 листопада одразу три теплоелектростанції повністю зупинили генерацію електроенергії.

Міський голова Віталій Кличко констатував критичний вплив атак на життєзабезпечення столиці, поінформувавши про масовані перебої з водо- та електропостачанням у кількох районах міста. Через знеструмлення мережі та нестачу потужностей 3 листопада у Києві було повністю призупинено рух трамваїв і тролейбусів, а для допомоги цивільному населенню влада екстрено розгорнула мережу пунктів обігріву.

Раніше джерела видання "РБК-Україна" попередили про ризики надзвичайно складної зими для мешканців столиці з можливими тривалими відключеннями світла й опалення. Співрозмовники видання зазначили, що попри вжиття додаткових заходів підготовки, три столичні ТЕЦ - ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ - наразі повністю припинили виробництво електроенергії через руйнування від попередніх і поточних атак.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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