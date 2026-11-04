Суд виніс рішення щодо псевдомедикині з сутичок в Борщагівці - як її покарали

Справа Валентини Молодої стосується спроби вивезти військового та сутичок біля пункту НГУ.

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Псевдомедикиня з сутичок в Петропавлівській Борщагівці отримала покарання - яке рішення прийняв суд / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

Суд відправив Валентину Молоду під варту на два місяці

Запобіжний захід обрали без права на заставу

Підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі

Солом'янський районний суд Києва відправив псевдомедикицю Валентину Молоду, яка фігурує у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці, під варту на два місяці без права на заставу. Жінку підозрюють у перешкоджанні законній діяльності військових, поширенні інформації про їхнє розташування та організації масових заворушень. Про це йшлось у странсляції Суспільного з зали суду.

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За версією обвинувачення, жінка могла бути причетною до організації схеми з вивезення військовослужбовців із місць дислокації під виглядом надання екстреної медичної допомоги. За такі послуги, як стверджує слідство, вона просила 107 тисяч гривень.

Прокурорка Марина Грушевська повідомила, що не пізніше 30 жовтня 2026 року Молода домовилася з Тетяною Кірєєвою про спільні дії проти підрозділу військової частини. За матеріалами провадження, учасники також планували допомагати військовослужбовцям самовільно залишати місця проходження служби.

"В ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 30 жовтня 2026 року Кірєєва Тетяна Ігорівна досягла змови з Молодою Валентиною Володимирівною щодо спільного вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на перешкоджання законній діяльності підрозділу військової частини шляхом блокування його діяльності, а також сприяння військовослужбовцям у самовільному залишенні місця проходження військової служби", - сказала прокурорка.

За словами Грушевської, 30 жовтня Кірєєва створила групу в Telegram, куди передала інформацію про місце розташування об'єкта. Наступного дня інший фігурант справи Віктор Єна прибув за вказаною адресою та здійснив відеозйомку.

Як розвивалися події 2 листопада

Вранці 2 листопада Молода та Єна приїхали до будинку в Петропавлівській Борщагівці. За матеріалами слідства, жінка видавала себе за працівницю швидкої допомоги, знімала події на відео та повідомляла про нібито незаконне утримання військовослужбовців.

Прокурорка стверджує, що підозрювана закликала людей приїжджати до будинку, а її супутник забезпечував відеофіксацію та керував автомобілем.

"Під час цих відеозаписів Молодою було встановлено, що вона вчиняла провокативні дії, спрямовані на загострення конфліктної ситуації, на провокування протистояння з представниками особи, а також поширювала інформацію щодо обставин перебування військовослужбовців", - сказала Марина Грушевська.

Обвинувачення наполягало на найсуворішому запобіжному заході. Прокурорка аргументувала це ризиками втечі підозрюваної, знищення доказів та можливого впливу на свідків.

Що відповіла Валентина Молода

Сама підозрювана заперечила свою причетність до організації заворушень. Вона заявила, що приїхала на виклик жінки на ім'я Тетяна, яка нібито повідомила про незаконне утримання та катування свого чоловіка.

Молода стверджувала, що спочатку не знала про військовий статус об'єкта, куди її попросили приїхати.

"Я не знала, що це військовий об'єкт, дізналась коли приїхав пан-генерал", - сказала підозрювана.

Вона також пояснила, звідки мала медичну форму та чому представлялася працівницею екстреної допомоги.

"У мене є прайм клініка, яка надає екстрену медичну допомогу, яка зареєстрована на мене. Я є головний лікар цієї лікарні. Я можу, виконувати будь-які обов'язки, якщо це стосується життя і здоров'я людей", - заявила Молода.

За її словами, у приміщенні перебували четверо чоловіків, яким нібито була потрібна медична допомога. Серед них, як стверджує підозрювана, був чоловік із переломом хребта та пацієнт зі стомою. Водночас вона заперечила, що збирала людей або підбурювала їх до протистояння.

Адвокати просили не відправляти жінку під варту. Серед аргументів захисту - наявність у підозрюваної 11-річної доньки, яка потребує материнської опіки та через відсутність матері не може відвідувати школу.

Що повідомила СБУ про організаторів заворушень

Окремо Служба безпеки України повідомила про затримання трьох організаторів заворушень у Петропавлівській Борщагівці. За версією спецслужби, одна з фігуранток отримала замовлення на вивезення військовослужбовця Національної гвардії з пункту дислокації під виглядом екстреної медичної допомоги.

Для реалізації задуму, за даними СБУ, використовували приватний автомобіль, який не належав жодному медичному закладу. До схеми також залучили чоловіка, який мав виконувати роль фельдшера.

Правоохоронці стверджують, що напередодні сутичок він проводив розвідку поблизу місця розташування підрозділу Нацгвардії. А 2 листопада одна з фігуранток поширювала в соціальних мережах маніпулятивні повідомлення, щоб спровокувати суспільний резонанс.

Під час огляду телефону підозрюваної слідчі виявили листування з іншими особами, у якому обговорювали сценарії несанкціонованих акцій проти українських військових.

СБУ повідомила фігурантам про підозру за статтями 114-1 та 114-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та незаконне поширення інформації про розташування військових формувань.

За цими статтями підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. Розслідування триває.

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Сутички в Петропавлівській Борщагівці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що резонансний інцидент у Петропавлівській Борщагівці мав усі ознаки заздалегідь спланованої провокації. За даними слідства, одна з учасниць подій розвідала об'єкт за три доби до інциденту та придбала автомобіль швидкої допомоги для реалізації задуму, діючи у змові з водієм. Під час вилучення та огляду мобільного телефону цієї особи правоохоронці виявили детальні фотографії об'єкта, а також листування з адміністраторами Telegram-каналів і координуючими кураторами.

Колишній керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав події в Петропавлівській Борщагівці неприпустимими та закликав до проведення максимально об'єктивного розслідування задля збереження суспільної довіри до державних інституцій. Він наголосив, що ворожі спецслужби системно працюють на підрив довіри до армії та внутрішньої безпеки, тому владі необхідний чесний і відкритий діалог із громадянським суспільством.

Раніше командувач Національної гвардії Олександр Півненко особисто прибув на місце події в Петропавлівській Борщагівці, поспілкувався з місцевими мешканцями та пообіцяв ретельно перевірити інформацію про побиття людей. Посадовець поінформував, що чотирьох військовослужбовців після інциденту було госпіталізовано, уточнивши, що ці чоловіки раніше самовільно залишили частину і були повернуті до підрозділів.

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