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У Росії визнали пожежу на крейсері Москва, але промовчали про українські ракети

14 квітня 2022, 06:18

На кораблі здетонував боєзапас внаслідок пожежі. Корабель, який є флагманом ЧФ Росії, отримав серйозні пошкодження, повідомили в Міноборони РФ.

Ракетний крейсер Москва
По ракетному крейсеру Москва вдарили дві протикорабельні ракети Нептун / Фото Вікіпедія

У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер Москва, який є флагманом Чорноморського флоту РФ, отримав серйозні пошкодження.

За даними відомства, внаслідок пожежі на кораблі здетонував боєзапас, пише ТАСС.

"Корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйований, причини пожежі встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Причини самої пожежі, що призвела до детонації боєприпасів, окупанти не називають. Про потрапляння в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун загарбники також не говорять.

Як повідомляв Главред, 13 квітня, на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

Крейсеру нанесено дуже серйозні пошкодження. Крейсер втратив хід і знаходиться в 25 милях від острова Зміїний. При цьому на палубі спостерігається полум'я. До нього на допомогу висунулися 5 кораблів технічної допомоги.

ПКР Нептун

Українська дозвукова маловисотна протикорабельна ракета. Призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також наземних цілей, передає Вікіпедія.

Розроблена Київським конструкторським бюро Луч на основі радянської ракети Х-35, в розробці та виробництві якої брали участь підприємства України. Нептун відрізняється від Х-35 великим розміром і більшою дальністю, а також новою системою управління.

Може застосовуватися з кораблів, авіації та наземних пускових установок.

Ракета Нептун була прийнята Україною на озброєння в серпні 2020 року.

Радник глави ОП Олексій Арестович зазначив, що горить той самий російський корабель, який був посланий українськими захисниками на острові Зміїний.

Нагадаємо, український острів Зміїний у Чорному морі ворог захопив у перший день війни - 24 лютого. 13 українських прикордонників не здалися ворогу.

"Я - російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоби уникнути коровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вас буде завдано бомбового удару", - двічі повторив противник українцям по рації.

Дослівно відповідь українських воїнів звучала так: "Російський військовий, корабель, йди нах..й!".

Ця фраза стала фактично гаслом героїчного опору українців російським загарбникам.

Зазначимо, співробітник Держприкордонслужби Роман Грибов - той самий, який на острові Зміїний в перший день російського вторгнення 24 лютого сказав на адресу російських агресорів легендарну фразу "російський військовий корабель, йди .....", благополучно повернувся на малу Батьківщину - в Черкаську область. Прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

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