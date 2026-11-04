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Долар по 60 гривень не фантастика: коли курс може стрімко полетіти вгору

Марія Николишин
4 листопада 2026, 21:03оновлено 4 листопада, 22:21
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Найбільше від девальвації постраждає паливний ринок, а дизель може суттєво подорожчати.
Долар по 60 гривень не фантастика: коли курс може стрімко полетіти вгору
Чому курс долара в Україні може зрости / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

  • Без допомоги Заходу долар може сягнути 50–60 гривень
  • Інфляція в такому разі прискориться до 25–30%
  • Найбільше подорожчає імпортне пальне

Курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу. Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі Новини.LIVE.

За такого розвитку подій удару зазнає не лише валютний ринок, а й споживчі ціни загалом.

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"Ми будемо бачити курс по 50, по 60, ми будемо з вами бачити інфляцію 25-30%", - вважає аналітик.

Як курс долара вплине на ціни на пальне

Найболючіше, за прогнозом Пендзина, девальвація вдарить по паливному ринку, адже він критично залежить від закордонних поставок. Ціни на АЗС уже зараз тиснуть на гаманці водіїв.

"При курсі 45,4 літр дизеля в нас коштує понад 100 гривень. А скільки ж тоді коштуватиме літр імпортного пального з Європи за умовного курсу 60?" - зазначив фахівець.

Долар по 60 гривень не фантастика: коли курс може стрімко полетіти вгору
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Він нагадав, що через значні обсяги продажу валюти Нацбанк уже знизив прогноз міжнародних резервів на кінець року. Наприкінці 2026 року очікується 62,8 млрд дол. (замість раніше прогнозованих 69,7 млрд дол.), а наприкінці 2027 року - 62,1 млрд дол. (замість 73,7 млрд дол.).

Пендзин додав, що в нормальних умовах резерви наповнює експорт. Аграрії чи металурги отримують виручку з-за кордону і, щоб покривати витрати всередині країни, продають її на міжбанку. Ці надлишки викуповує НБУ, поповнюючи резерви і втримуючи гривню від коливань.

Нині ж цей механізм фактично не працює, а ринок тримається на зовсім іншому ресурсі.

"У нас на сьогоднішній момент основне джерело надходження валюти в країну – це макрофінансова допомога, по суті кредити. Нацбанк сьогодні єдиний продавець валюти в Україні, у нас більше валюти сьогодні в країні ніхто не продає", - підсумував експерт.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара до кінця 2026 року

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що якщо гривня й надалі слабшатиме в темпі останніх десяти днів, то в грудні долар може коштувати 46-47 грн.

Такий сценарій, на його думку, спровокує прискорення інфляції в усій економіці: спершу подорожчають імпортні товари, далі послуги, а згодом і продукція українського виробництва.

"Гривня почала стрімко девальвувати і ледь не щодня встановлювати антирекорди. Поки що нічого критичного не відбувається, адже ми спостерігаємо "повзучу" девальвацію на кілька копійок чи кілька десятків копійок на тиждень. Але тенденція невтішна", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на четвер, 5 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 45,53 грн/дол, а євро - на рівні 51,24 грн/євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий заявляв, що протягом 2–8 листопада курс долара перебуватиме в межах 44,85–45,7 грн, а євро - 50–52 грн.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що за нестачі коштів у бюджеті американська валюта може подорожчати до 48-50 грн. Найгірший варіант розвитку подій, на його думку, передбачає долар по 80 грн.

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Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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