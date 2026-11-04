Не лише без світла: нардеп попередив про масштабні проблеми з водою взимку

Енергооб'єкти, від яких залежить робота водоканалів, залишаються беззахисними перед російськими ударами.

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Де можливі перебої з водопостаченням / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви нардепа:

ППО та інженерний захист не вберігають енергооб'єкти

95% громад не мають резервного живлення для водоканалів

Під загрозою також теплопостачання Києва

Україна взимку ризикує зіткнутися з масштабними перебоями у водопостачанні: протиповітряна оборона та інженерний захист нині не можуть вберегти енергетику, від якої залежить робота водоканалів. Про це заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ, народний депутат Олексій Кучеренко в інтерв’ю Телеграфу.

Ключова проблема, на думку нардепа, полягає в залежності комунальних систем від електропостачання, яке Росія цілеспрямовано руйнує.

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"Наша протиповітряна разом з інженерним захистом на сьогодні не здатні захистити енергетичні об'єкти. А енергетичні об'єкти тягнуть за собою воду. Ви бачите, яка критична ситуація, і не тільки в Києві", - розповів політик.

За його оцінкою, 95% населених пунктів України не мають належного резервного живлення для водоканалів. Найпоказовішим прикладом він вважає Вінницю: там перебої з водою виникають одразу після російських ударів.

Відповідальність за таку неготовність парламентар покладає не лише на столичну владу, а й на місцеве самоврядування загалом. Окремо він вказує на системний прорахунок, який можна було виправити заздалегідь.

"Є питання по резервному живленню до голови КМДА, але це питання так само до всіх мерів міст. Хоча плани стійкості можна було прийняти на рівні закону ще у 2023 році та зобов'язати їх законом це робити", - додав нардеп.

Чи можливі перебої в опаленні

Проблеми в енергетиці неминуче позначаться і на теплопостачанні, а це створює загрозу повторення торішнього сценарію, попереджає Кучеренко.

Він нагадав, що київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ уже тривалий час не генерують електроенергію. Зараз їхнє головне завдання полягає у виробництві тепла та його подачі через мережі "Київтеплоенерго".

Вирішальним чинником, здатним спричинити збої з опаленням, нардеп вважає вразливість столичних ТЕЦ до російських ракетних ударів.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи вдасться відновити генерацію на пошкоджених ТЕЦ

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев говорив, що проблеми з генерацією виникли не лише після останніх обстрілів. Частина енергетичних об’єктів залишається пошкодженою ще з попередніх російських атак. Зокрема, йдеться про київські ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

За його словами, у Києві є й інші джерела власної генерації, однак їхньої потужності недостатньо, щоб самостійно забезпечити потреби всього міста.

"Швидко виправити ситуацію в столиці не вдасться. Для стабілізації електропостачання необхідно відновити не тільки пошкоджені генерувальні потужності, а й мережеві об’єкти", - наголосив він.

Удари РФ по енергетиці - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 4 листопада Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Внаслідок влучання в Тернопільському районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький говорив, що Росія змінила стратегію війни та посилила удари по українській інфраструктурі й бізнесу, намагаючись виснажити економіку та психологічно зламати громадян. За його словами, тільки на енергетику було 2147 атак від 16 липня.

Видання Kyiv Independent писало, що Росія намагається домогтися від США пом’якшення санкцій в обмін на згоду припинити удари по енергетичній інфраструктурі та досягти морського перемир’я у війні проти України.

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Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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