Долар пішов вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 5 листопада

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 5 листопада.

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Курс валют в Україні на 5 листопада / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у четвер

Яка нова вартість злотого

На четвер, 5 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар після рекордного подорожчання пішов вниз, однак євро та злотий зросли в ціні. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На четвер офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,53 грн/дол. Водночас 4 листопада валюта коштувала 45,67 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав на 14 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 5 листопада встановлено на рівні 51,24 грн/євро, що на 18 копійок більше, ніж у середу (51,06 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на четвер встановлено на рівні 11,64 грн/злотий. 4 листопада ця валюта коштувала 11,55 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 9 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Чи може долар подорожчати до 80 гривень

Фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що майбутнє гривні значною мірою визначатиметься тим, скільки грошей Україна отримуватиме від партнерів і наскільки стабільно ці транші надходитимуть.

"Валютні резерви поповнюються виключно за рахунок зовнішньої допомоги, надходження якої поступово зменшуються", - наголосив він.

Аналітик припускає, що за нестачі коштів у бюджеті американська валюта може подорожчати до 48-50 грн.

Найгірший варіант розвитку подій, на його думку, передбачає долар по 80 грн. Причиною такого обвалу може стати необхідність різко скоротити імпорт і вирівняти торговельний баланс.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий говорив, що до 8 листопада курс долара перебуватиме в межах 44,85–45,7 грн, а євро - 50–52 грн. Різких курсових коливань поки що не очікується.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що якщо гривня продовжить знецінюватися такими темпами, як протягом останніх днів, то до кінця року курс може сягнути 46-47 гривень за долар.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ наголошував, що упродовж найближчих дванадцяти місяців гривня може втратити до 10% вартості. Такий сценарій виводить національну валюту в коридор 44-50 гривень за долар.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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