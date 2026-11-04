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"Прокидалася, щоб випити": Каменських зізналася у серйозній залежності

Олена Кюпелі
4 листопада 2026, 20:36
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Каменських розповіла про те, як боролася зі своїми залежностями.
Настя Каменських вагітна
Настя Каменських про шкідливі звички / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Коротко:

  • Про яку перемогу розповіла артистка
  • Про які залежності вона розповіла

Скандальна співачка Настя Каменських зізналася у своїх залежностях, які серйозно укорінилися в її житті.

Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Каменських, вона рано почала курити сигарети, оскільки походить із сім'ї курців. "Оскільки я пристрасна жінка-артистка, а, як ви знаєте, артисти - це секс, наркотики, рок-н-рол, завжди, то, природно, сигарети супроводжували мене все моє життя", - розповідає вона.

Каменських зізналася у своїх залежностях
Каменських зізналася у своїх залежностях / Скріншот

Співачка додає, що курила дуже багато. "Бували моменти, коли нікотин уже з вух капав", - згадує Каменських.

За словами співачки, коли почалася війна, вона прокидалася лише для того, щоб напитися. "Бо це неможливо пережити, неможливо усвідомити, немає інструкції про те, як переживати такі моменти в житті", - розповідає артистка.

Каменських зізналася у своїх залежностях
Каменських зізналася у своїх залежностях / Скріншот

Вона також додала, що перейшла на електронні сигарети, від яких погано почувалася і навіть почала втрачати зір. "А потім я просто прокинулася 26 лютого 2026 року й зрозуміла, що мені все це набридло. До цього я працювала над собою, просила Всесвіт, небо, матрицю, щоб з’явилося бажання жити без цього. Я не хотіла просто кинути, а потім страждати, як зазвичай це буває", - ділиться вона.

Каменських також додає, що відмовилася від шкідливих звичок і вперше за 25 років зустріла свій день народження без алкоголю.

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Про особу: Настя Каменських

Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV. Співачка потрапляла в гучні скандали через те, що продовжувала використовувати російську мову та виконувати російськомовні хіти на закордонних концертах після початку повномасштабного вторгнення. Також Каменських заявила, що через перехід на українську мову в її горлі утворилася кіста, через яку виконавиця ледь не втратила голос і скасувала тур.

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