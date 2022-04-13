"Крейсер горить": флагман ЧФ Росії Москва отримав дві ракети та втратив хід

Крейсер Москва втратив хід і знаходиться в 25 милях від острова Зміїний. При цьому на палубі спостерігається полум'я.
Збройні Сили України несли удар по флагману Чорноморського флоту РФ, ракетному крейсеру Москва.
Як пише волонтер Серж Марко (Олександр Карпюк) в Facebook, по крейсеру вдарили дві протикорабельні ракети Нептун.
Він не виключив, що флагману ЧФ РФ може знадобитися тактичне затоплення.
У свою чергу екс-нардеп Сергій Висоцький розповів, що до Москви потрапили дві ракети з двох випущених.
"Весь Чорноморський флот Росії виведений для здійснення термінових рятувальних заходів!", - пише він в соцмережах.
А радник глави МВС Антон Геращенко повідомляє, що в найближчий рік крейсер буде не боєздатний.
Крім того, в мережі також опублікували аудіо, в якому нібито обговорюється потрапляння в крейсер Москва.
"Крейсер горить", - розповів один зі співрозмовників.
Разом з тим джерело уточнює, що крейсер втратив хід і знаходиться в 25 милях від острова Зміїний. При цьому на палубі спостерігається полум'я. До нього на допомогу висунулися 5 кораблів технічної допомоги.
У свою чергу радник глави ОП Олексій Арестович відзначив, що з крейсером Москва сталася НП. "Це саме той корабель, який послали "нах*й" наші захисники на острові Зміїному", - розповів він.
Крім того, голова Одеської ОВА Марченко також заявив, що по крейсеру Москва завдали удару Нептуном. "Ракети Нептун завдали ¦крейсеру дуже серйозних пошкоджень", - написав Марченко.
Раніше повідомлялося, що українські військові знищили черговий корабель Російської Федерації. Про це 7 березня повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.
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