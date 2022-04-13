"Крейсер горить": флагман ЧФ Росії Москва отримав дві ракети та втратив хід

Ракетний крейсер Москва / mil.ru

Збройні Сили України несли удар по флагману Чорноморського флоту РФ, ракетному крейсеру Москва.

Як пише волонтер Серж Марко (Олександр Карпюк) в Facebook, по крейсеру вдарили дві протикорабельні ракети Нептун.

Він не виключив, що флагману ЧФ РФ може знадобитися тактичне затоплення.

У свою чергу екс-нардеп Сергій Висоцький розповів, що до Москви потрапили дві ракети з двох випущених.

"Весь Чорноморський флот Росії виведений для здійснення термінових рятувальних заходів!", - пише він в соцмережах.

А радник глави МВС Антон Геращенко повідомляє, що в найближчий рік крейсер буде не боєздатний.

Крім того, в мережі також опублікували аудіо, в якому нібито обговорюється потрапляння в крейсер Москва.

"Крейсер горить", - розповів один зі співрозмовників.

Разом з тим джерело уточнює, що крейсер втратив хід і знаходиться в 25 милях від острова Зміїний. При цьому на палубі спостерігається полум'я. До нього на допомогу висунулися 5 кораблів технічної допомоги.

У свою чергу радник глави ОП Олексій Арестович відзначив, що з крейсером Москва сталася НП. "Це саме той корабель, який послали "нах*й" наші захисники на острові Зміїному", - розповів він.

Крім того, голова Одеської ОВА Марченко також заявив, що по крейсеру Москва завдали удару Нептуном. "Ракети Нептун завдали ¦крейсеру дуже серйозних пошкоджень", - написав Марченко.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили черговий корабель Російської Федерації. Про це 7 березня повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

Читайте ще: