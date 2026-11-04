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Дев’ять авіабомб по школі та 40 загиблих: Зеленський розкрив наслідки атаки РФ

Руслана Заклінська
4 листопада 2026, 16:22
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У Комишувасі третю добу не припиняють пошуки людей під завалами зруйнованої російським ударом школи.
Дев’ять авіабомб по школі та 40 загиблих: Зеленський розкрив наслідки атаки РФ
Наслідки удару по Комишувасі / Колаж: Главред, фото: ДСНС Запоріжжя

Ключові тези Зеленського:

  • Росіяни випустили по Комишувасі дев'ять авіабомб
  • Загинуло 40 людей
  • Понад 30 людей можуть перебувати під завалами

У селищі Комишуваха Запорізької області третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по школі. Наразі відомо про 40 загиблих, ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російські війська випустили по школі дев’ять авіабомб. Спочатку окупанти вдарили по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а потім - по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце.

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"Дуже важка операція, дуже непросто і фактично під постійною загрозою нових російських ударів. Станом на зараз відомо про 40 загиблих. Деякі тіла, на жаль, поки не вдалось ідентифікувати. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами", - розповів глава держави.

Президент також наголосив на недостатній реакції міжнародної спільноти на російський удар і закликав партнерів посилити підтримку України системами протиповітряної оборони.

  • Наслідки удару по Комишувасі
    Наслідки удару по Комишувасі Фото: ДСНС Запорізької області
  • Наслідки удару по Комишувасі
    Наслідки удару по Комишувасі Фото: ДСНС Запорізької області
  • Наслідки удару по Комишувасі
    Наслідки удару по Комишувасі Фото: ДСНС Запорізької області
  • Наслідки удару по Комишувасі
    Наслідки удару по Комишувасі Фото: ДСНС Запорізької області
  • Наслідки удару по Комишувасі
    Наслідки удару по Комишувасі Фото: ДСНС Запорізької області
  • Наслідки удару по Комишувасі
    Наслідки удару по Комишувасі Фото: ДСНС Запорізької області
  • Наслідки удару по Комишувасі
    Наслідки удару по Комишувасі Фото: ДСНС Запорізької області
  • Наслідки удару по Комишувасі
    Наслідки удару по Комишувасі Фото: ДСНС Запорізької області
  • Наслідки удару по Комишувасі
    Наслідки удару по Комишувасі Фото: ДСНС Запорізької області

"Зло завжди йде далі, якщо лишається без відповіді. Розраховуємо на реакцію: підтримка України з ППО потрібна саме зараз. Вдячний партнерам, які роблять відповідні кроки", - додав Зеленський.

Наскільки небезпечні російські КАБи - пояснення експерта

В інтерв’ю Главреду фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, чим нові російські керовані авіабомби відрізняються від звичайних КАБів і наскільки далеко вони можуть долітати.

За його словами, звичайні КАБ-500 мають модуль планування з крилами та здатні долати приблизно 40–50 км. Натомість нові боєприпаси мають іншу конструкцію, нагадують ракети та оснащені реактивним двигуном. Їхня дальність залежить від висоти й швидкості літака-носія: за стандартних умов вона може становити близько 100 км, а максимальна - до 200 км.

"Неприємний факт у тому, що ми такі типи зброї кількох типів знали й раніше, їх фіксували на фронтах упродовж останніх років, але це, скоріше, було приватне використання. [...] Особисто мене насторожує масовість і серійність застосування цієї зброї останнім часом", - зазначив Бескрестнов.

Дев’ять авіабомб по школі та 40 загиблих: Зеленський розкрив наслідки атаки РФ
КАБ / Інфографіка: Главред

Фахівець додав, що за останні тижні надходили повідомлення про польоти таких боєприпасів на відстань 50, 70 і 100 км. Попередньо, вони можуть мати реактивний двигун китайського або тайванського виробництва та бойову частину від ФАБ-250 із приблизно 100 кг вибухової речовини.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про пошкодження будинків та інфраструктури в Дніпрі внаслідок ранкових ударів. До 15 зросла кількість поранених, троє з них у тяжкому стані за оприлюдненими даними.

Повітряні сили повідомили про масований комбінований удар по території України. Згідно з оприлюдненими відомостями, збито 309 повітряних цілей під час нічної атаки. У повідомленні зазначено, що влучання зафіксовано в 23 локаціях і з 289 ударних дронів знешкоджено 257 одиниць.

Житомирська міськрада повідомила про відключення електропостачання внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі. Також повідомляється, що в Одесі внаслідок удару постраждала торгова інфраструктура і заіксовано займання в торговому центрі.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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