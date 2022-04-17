Пропагандист Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через втрату крейсера Москва

Соловйов істеричить через знищення крейсера Москва / Колаж Вікіпедія, скріншот

Російський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив Збройні Сили РФ у тому, що вони не угледіли за флагманом Чорноморського флоту Росії - крейсером Москва, який був знищений українськими ракетами Нептун.

В ефірі Соловйов live 16 квітня пропагандист "наїхав" на ЗС Росії через те, що вони втратили корабель. Відео з істерикою Соловйова опублікували у Мережі.

"Я в сказі від того, що сталося з флагманом Чорноморського флоту Москвою. Я просто в сказі. Так, йому було багато років. Так, він пройшов ремонт. Так, у цієї серії кораблів дійсно є вразливі місця, родові травми, я все розумію. Ви лише поясніть, як ви змогли його втратити? Поясніть, якого біса ви опинилися саме в цій точці Чорного моря, в цей час?" - обурився пропагандист.

Соловйов визнав, що удар по крейсеру Москва був завданий українськими ракетами Нептун, і що корабель повністю згорів.

"Мені неважливо, що сталося - чи то дві ракети Нептун, як кажуть українці, і з яких це пір бойовий корабель боїться ракетного удару, коли у нього стоїть комплект, що дозволяє боротися з такого роду ударами. Що, щось було не активовано?" - сказав він.

"Добре. Навіть удар двома ракетами. Виникла пожежа боєкомплекту. А що у вас з протипожежною системою, поясніть. Чому вона не спрацювала і корабель практично вигорів зсередини дотла?" - додав пропагандист.

Знищення крейсера Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди та почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що 14 моряків екіпажу російського військового корабля Москва доставили в окупований Севастополь. Доля решти екіпажу, серед яких ще 496 осіб, невідома.

Пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Евакуювати екіпаж свого флангового корабля Москва росіяни не змогли, розповів речник Морської охорони Держприкордонслужби. За його словами, шторм на морі не дозволив ані погасити пожежу на борту, ані провести евакуацію.

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