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У Мережі вирахували членів екіпажу знищеного ЗСУ крейсера Москва

16 квітня 2022, 23:24

Родичі моряків РФ кажуть, що військові загинули в результаті затоплення крейсера, проте їм досі не повідомили обставини.

крейсер Москва
/ Фото mil.ru

Міністерство оборони Росії заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера Москва був нібито повністю евакуйований.

Журналісти Схем все ж таки встановили особистість одного загиблого мічмана. Одним із загиблих членів екіпажу виявився мічман Іван Вахрушев, який служив у п'ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Автори матеріалу знайшли публікацію в соціальній мережі Однокласники в якій жінка на ім'я Варвара Вахрушева повідомила про те, що її чоловік загинув під час "виконання своїх обов'язків". На фотографії Вахрушев був зображений в офіцерській формі Військово-морських сил РФ з погонами мічмана.

Під час листування з жінкою, виявилося, що її чоловік загинув в результаті затоплення крейсера Москва, проте їй досі не повідомили обставини смерті. Вахрушева зазначила, що 27 членів екіпажу крейсера пропали безвісти.

Додамо, що російські медіа опублікували свіже відео зустрічі головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова і командування Чорноморського флоту Росії з "екіпажем ракетного крейсера Москва".

У коментарі до відео йдеться, що воно зняте в Севастополі (окупований РФ Крим).

Євменов повідомив "екіпажу крейсера", що вони продовжать службу у ВМФ РФ.

Звернемо увагу, що на показаному відео зовсім молоді юнаки.

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На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

читайте такожНептун тримає в страху флот РФ: у США оцінили потоплення ЗСУ крейсера Москва

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війна Росії та України крейсер Москва
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