"Брав участь у захопленні острова Зміїний": після вибуху на кораблі загинув командир крейсера Москва

Загинув командир ракетного крейсера "Москва" Антон Купрін / соцмережі

У Чорному морі після потоплення ракетного крейсера Москва, який був підбитий ввечері 13 квітня, загинув капітан флагмана Чорноморського флоту РФ Антон Купрін.

Цю інформацію у своєму Telegram-каналі повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Пізніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Міноборони РФ підтвердило смерть капітана Купріни.

Відомо, що капітан 1 рангу Антон Купрін загинув в результаті вибуху і пожежі на ракетному крейсері "Москва".

"Капітан 1 рангу, командир крейсера "Москва" - Купрін Антон Валерійович-загинув під час вибуху і пожежі на борту колишнього флагмана Чорноморського флоту РФ. Не сумуємо", - повідомив Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Варто відзначити, що Антон Купрін з іншими моряками ЧМФ РФ брав участь у нападі на острів Зміїний і погрожував українським військовослужбовцям ліквідацією.

Повідомляється, що капітан Антон Купрін віддавав накази на обстріл крилатими ракетами українських міст.

Крейсер "Москва" затонув - що відомо

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж в 40 кілометрах від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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