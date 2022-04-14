До Севастополя доставили 14 моряків з крейсера "Москва", доля інших невідома - журналіст

З "Москви" до Севастополя доставили 14 моряків / фото Крим Реалії

До окупованого міста Севастополь доставили 14 моряків, а що сталося із сотнями інших - про це поки нічого не відомо, повідомив у Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

Раніше він був єдиним українським журналістом в Росії, але в січні 2022 року повернувся до Києва через загрозу особистій безпеці.

За словами Цимбалюка, 14 квітня близько 10:00 до окупованого Севастополя прибули 14 моряків з атакованого українськими захисниками судна, зокрема – начальник його медичної служби.

"Військові прибули до причалу на швидкісному катері, де їх вже чекали машини швидкої допомоги. Доля решти 496 членів екіпажу невідома", - зазначив він у повідомленні.

Знищення ракетного крейсера Москва

13 квітня, на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

Крейсеру нанесені дуже серйозні пошкодження. Крейсер втратив хід і знаходиться в 25 милях від острова Зміїний.

14 квітня радник глави офісу президента заявив, що флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва затонув.

За його словами, "утоплення" Москви" - колосальна за значенням Військова подія і найбільша поразка російського флоту з часів Другої світової війни". Крейсер Москва - найбільший військовий корабель, потоплений у світі після 1945 року.

Офіційного підтвердження від РФ інформації про те, що крейсер Москва пішов на дно, немає.

Раніше в Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер Москва отримав серйозні пошкодження. За даними відомства, на кораблі здетонував боєзапас в результаті пожежі, крейсер "завалився на борт".

Причини самої пожежі, що призвела до детонації боєприпасів, окупанти не називають. Про потрапляння в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун загарбники також не говорять.

Не уточнюється і кількість жертв і постраждалих. За словами радника глави МВС України Антона Геращенка, їх може бути близько 250 осіб.

Довідка. Крейсер Москва-одна з найбільших одиниць флоту РФ, корабель першого класу, "вбивця авіаносців". Був побудований в Миколаєві в другій половині 1970-х років. Після введення корабля в експлуатацію в 1982 році він носив назву Слава.

Довжина корабля становить 186 метрів, а основним озброєнням є протикорабельні ракети П-1000 Вулкан.

У 2000 році крейсер став флагманом Чорноморського флоту, а згодом відігравав ключову роль у підтримці російських військових дій у Сирії.

У лютому 2022 року брав участь у захопленні острова Зміїний.

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