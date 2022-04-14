Москва догорає: підбитий ЗСУ крейсер РФ переправляють до Севастополя

Крейсер Москва зберіг плавучість і знаходиться в Чорному морі.
На флагмані Чорноморського флоту Росії ракетному крейсері Москва, який був підбитий ударом ЗСУ, триває пожежа.
Про це у своєму Telegram розповів голова Одеської Військової адміністрації Максим Марченко.
За його інформацією, корабель РФ зберіг плавучість і знаходиться в Чорному морі.
"Ракетний крейсер Москва, який вчора був підбитий нашими ракетами, догорає в Чорному морі. Спасибі військово-морським силам за бездоганну роботу. Чекаємо на нові точні влучання по російських кораблях", - додав Марченко.
У свою чергу агентство Reuters з посиланням на владу США пише, що пожежа на ракетному крейсері Москва триває.
При цьому судно все ще знаходиться на плаву і прямує до Севастополя, вважає співрозмовник агентства.
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