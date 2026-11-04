"Юристам приготуватися": демократи готують проти Трампа масштабні розслідування

Після перемоги на проміжних виборах демократи можуть зосередитися на збагаченні родини президента і фаворитизмі до лояльних корпорацій.

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Демократи готують проти Трампа розслідування / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Демократи готують розслідування щодо Трампа і його родини

У фокусі - корупція і фаворитизм до лояльних корпорацій

Бізнес у США очікує хвилі повісток від Конгресу

Демократична партія США, яка за підсумками проміжних виборів отримує контроль над обома палатами Конгресу, готується до розслідувань щодо адміністрації Дональда Трампа та його родини. Головна тема - можлива корупція в оточенні президента.

Про це пише Фокус з посиланням на матеріал видання Financial Times. За даними видання, демократи зосередяться на трьох напрямках:

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збагачення родини Трампа;

фаворитизм уряду щодо корпорацій, які підтримували республіканців і політику президента;

політичні рішення, зокрема у сфері доступності житла.

Хто з демократів пообіцяв розслідування

Про готовність до розслідувань у вівторок увечері заявив конгресмен Роберт Гарсія, який, імовірно, очолить комітет Палати представників з нагляду.

"Юристам приготуватися", - написав він у соцмережі X.

У розмові з Punchbowl News він додав, що розслідування починатимуть "не з нуля".

Сенатор Рон Вайден, який має стати головою фінансового комітету Сенату, відреагував ще лаконічніше. Він опублікував у X пост з одного слова: "Повістки".

За даними Fox News, демократи отримають головування в комітетах у січні, коли збереться Конгрес нового скликання.

Чому хвилюється американський бізнес

Співкерівник групи з парламентських розслідувань юридичної фірми Holland & Knight Крістофер Армстронг розповів FT, що клієнти компанії стурбовані такою перспективою.

"Робота Конгресу наступного скликання буде присвячена суцільним розслідуванням і нагляду. Саме цим стурбовані наші клієнти", - сказав він.

Раніше британське видання Sky News писало, що зміни в Конгресі означають для Трампа розслідування, бюджетні обмеження та політичний глухий кут.

Вибори до Конгресу США 2026 / Інфографіка: Главред

Чи загрожує Трампу імпічмент після проміжних виборів

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко ще навесні в інтерв'ю Главреду прогнозував, що втрата республіканцями Конгресу відкриє для президента період серйозних ризиків.

"Якщо республіканці втратять контроль над двома палатами Конгресу, почнуть розгортатися дуже цікаві події", - наголосив фахівець.

За словами експерта, формальних підстав для такої процедури вистачає.

"Приводів для імпічменту зараз вистачає: зловживання президентськими повноваженнями, зневага до Конгресу та судової влади", - пояснив Фесенко.

Водночас аналітик звернув увагу, що саме контроль над обома палатами робить цей сценарій реальним, адже одна палата дає змогу лише розпочати процедуру.

"Контроль демократів над двома палатами Конгресу - прямий ризик імпічменту для Трампа", - підсумував експерт.

Вибори в США - новини

Як повідомляв Главред, 3 листопада у США стартували проміжні вибори до Конгресу. Уже наступного дня стало відомо, що республіканці зазнали поразки, а The New York Times оцінила ймовірність більшості демократів в обох палатах у понад 95%. Демократи анонсували посилений нагляд і розслідування, а Трамп пообіцяв блокувати їхні рішення вето.

Перемога демократів може позначитися і на Україні. Аналітики розписали три сценарії того, чого чекати Києву після виборів.

Свій прогноз щодо наслідків для України зробив і дипломат Сергій Кислиця. Він зазначив, що перемога демократів на проміжних виборах у США змінить розстановку сил у Конгресі, але не означає автоматичного збільшення військової допомоги Україні. За його словами, Україні доведеться продовжувати співпрацю з обома американськими партіями.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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