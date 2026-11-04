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До 15 років ув'язнення за перешкоджання ТЦК: що дозволено представникам центрів

Руслана Заклінська
4 листопада 2026, 18:32
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Чоловіки від 18 до 60 років мають носити військово-обліковий документ і показувати його на вимогу ТЦК або поліції.
До 15 років ув'язнення за перешкоджання ТЦК: що дозволено представникам центрів
Що дозволено представникам ТЦК / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Львівський обласний ТЦК та СП

Коротко:

  • ТЦК можуть вручати повістки й перевіряти документи
  • За перешкоджання їхній роботі загрожує до 15 років
  • Дії представників ТЦК можна оскаржити в суді

Уповноважені представники ТЦК та СП мають право вручати повістки й перевіряти військово-облікові документи, а за умисне перешкоджання їхній законній роботі в особливий період загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Якщо такі дії призвели до загибелі людей, строк зростає до 15 років. Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства оборони України.

У відомстві нагадали, що ТЦК та СП є органами військового управління, які ведуть облік, проводять призов під час мобілізації та комплектують військо.

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До завдань центрів належать військовий облік, заходи оповіщення та направлення громадян на медичний огляд. Також ТЦК організовують соціальний і правовий захист військовослужбовців та ветеранів.

Повістки та перевірка військово-облікових документів мають відбуватися у встановленому законом порядку. У Міноборони наголосили, що кримінальне законодавство захищає саме законну діяльність ТЦК та СП.

Що загрожує за перешкоджання роботі ТЦК

Умисне блокування транспорту чи доступу до приміщень, фізичне втручання в роботу або поширення інформації про місця перевірок може кваліфікуватися за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття захищає законну діяльність Збройних сил України та інших військових формувань, а ТЦК та СП є їхніми структурними підрозділами.

У Міноборони пояснили, яке покарання передбачає закон.

"В особливий період за це передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, а якщо наслідком стала загибель людей або інші тяжкі наслідки, то від восьми до п'ятнадцяти років", - йдеться в роз'ясненні.

Які документи мати при собі та як оскаржити дії ТЦК

Під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Призовники та військовозобов'язані також повинні дотримуватися правил обліку, повідомляти про зміну даних і прибувати за викликом.

Якщо людина не згодна з діями представників ТЦК, вона може оскаржити їх у суді або за підпорядкованістю. Також можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Вручення повісток в Україні
Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Чи законно ТЦК затримують людей на вулицях

Юрист, керуючий партнер юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Нікіта Муренко в інтерв'ю Главреду зазначив, що навіть після змін у мобілізації практика, коли представники ТЦК разом із поліцією шукають людей на вулицях, навряд чи зникне.

"Чи будуть електронні повістки - незрозуміло. Чи будуть далі ТЦКшники разом із поліцією їздити і хапати людей на вулицях - на мою думку, ні, це не зупиниться", - наголосив фахівець.

Водночас, говорячи про правові межі роботи центрів, експерт звернув увагу, що функції з виявлення порушників військового обліку дедалі більше переходять до поліції.

"Тому що у нас заборонено їздити по вулицях і затримувати людей, особливо коли це роблять представники ТЦК. Це, в принципі, незаконно. Те, що я бачу зараз, - все більше функцій щодо виявлення людей, які порушують військовий облік, передається саме поліції", - пояснив Муренко.

Мобілізація в Україні - новини

Як повідомляв Главред, у січні 2026 року президент України Володимир Зеленський після наради з тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим анонсував суттєві зміни мобілізації. Президент пообіцяв розв'язати проблеми в роботі ТЦК та СП. Зміни мали стосуватися, зокрема, вручення повісток і роботи центрів на блокпостах.

У травні 2026 року народний депутат Максим Заремський подав законопроєкт №15236 про реформу ТЦК та сервісну модель мобілізації. Документ передбачає вручення повісток по-новому, зокрема онлайн-повістки й електронний кабінет. Також законопроєкт пропонує обов'язкову відеофіксацію роботи працівників ТЦК.

У Київському міському ТЦК та СП пояснювали, коли застосунок Резерв+ можна показувати замість паперового документа. За словами представниці центру Лариси Козак, військово-обліковий документ у Резерв+ має силу лише з QR-кодом. Відсутність документа або невідповідність даних може стати підставою для доставлення до ТЦК разом із поліцією.

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Про джерело: ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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