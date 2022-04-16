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Нептун тримає в страху флот РФ: у США оцінили потоплення ЗСУ крейсера Москва

16 квітня 2022, 16:20

Накета Р-360 Нептун заснована на старій радянській крилатій ракеті Х-35, яка вироблялася в Харкові.

Ракета Нептун
Ракета Нептун / УНІАН

Удар українськими ракетами Нептун по російському крейсеру Москва, в результаті чого він затонув, свідчить про потенціал української оборонної промисловості, заявили в США.

Те, що ЗСУ відправили на дно флагман Чорноморського флоту РФ вітчизняною ракетою, є серйозним стимулом для України — в тому числі, як свідчення того, що її власна промисловість здатна виробляти ефективне озброєння, незважаючи на те, що Київ покладається на зброю, подаровану західними союзниками, пише американське видання The Washington Post.

"Для українців, якщо вони змогли потопити цей корабель або пошкодити його власними ракетами Нептун, це, по-перше, предмет гордості, по-друге, корисна військова здатність, оскільки вони зможуть тримати російський флот в страху", - цитує видання Марка Кенсіана, старшого радника з програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Відзначається, що Нептун перебував у розробці до анексії Криму Росією, але розробка була прискорена після цього. Сама ракета Р-360 Нептун заснована на старій радянській крилатій ракеті Х-35, яка вироблялася в Харкові. Підприємство, яке розробило Нептун, ОКБ Луч, було засноване в 1965 році і мало великий досвід розробки радянських ракет.

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читайте такожКрейсер Москва пішов на дно: в РФ визнали втрату підбитого ЗСУ флагмана ЧФ

На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

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Нептун війна Росії та України крейсер Москва
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