Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" пішов на дно - ЗМІ

Крейсер Москва брав участь у захопленні острова Зміїний в лютому 2022 / Колаж Вікіпедія, Укрпошта

Підбитий українськими військовими ракетний крейсер Москва, який є флагманом Чорноморського флоту РФ, пішов на дно. Екіпаж крейсера евакуйований.

Як пише видання News.com.au, повідомлення SOS з корабля були отримані до удару по ньому ракетами. Сигнали лиха передавалися азбукою Морзе, а також включали такі повідомлення, як "SOS", "затоплення" і спроби врятувати екіпаж.

За даними журналістів, Москва в момент атаки діяла в поганих погодних умовах.

"За непідтвердженими даними, військовий корабель "відволікся" на український безпілотник, який був обстріляний протикорабельними ракетами берегового базування. Він не зміг вчасно перенаправити свій захист, щоби відбити атаку", - йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження інформації про те, що крейсер Москва пішов на дно, немає.

Раніше в Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер Москва, отримав серйозні пошкодження. За даними відомства, на кораблі здетонував боєзапас внаслідок пожежі, крейсер "завалився на борт".

Причини самої пожежі, що призвела до детонації боєприпасів, окупанти не називають. Про потрапляння в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун загарбники також не говорять.

Не уточнюється і кількість жертв та постраждалих. За словами радника глави МВС України Антона Геращенка, їх може бути до 250 осіб.

У Росії запевняють, що екіпаж крейсера евакуйовано. При цьому видання Думская підкреслило, що повна евакуація команди військового корабля можлива лише в одному випадку — коли він тоне.

За даними каналу "Ищи своих", РФ вдалося врятувати не всіх членів екіпажу.

"За нашими даними, все далеко не так - ефективну рятувальну операцію не вдалося провести через шторм, близько 300 моряків - загинули!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, 13 квітня, на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

Крейсеру нанесено дуже серйозні пошкодження. Крейсер втратив хід і знаходиться в 25 милях від острова Зміїний. При цьому на палубі спостерігається полум'я. До нього на допомогу висунулися 5 кораблів технічної допомоги.

Довідка. Крейсер Москва - один з найбільших у флоті РФ, корабель першого класу, "вбивця авіаносців". Був побудований в Миколаєві в другій половині 1970-х років. Після введення корабля в експлуатацію в 1982 році він носив назву Слава.

Довжина корабля становить 186 метрів, а основним озброєнням є протикорабельні ракети П-1000 Вулкан.

У 2000 році крейсер став флагманом Чорноморського флоту, а згодом відігравав ключову роль у підтримці російських військових дій у Сирії.

У лютому 2022 року брав участь у захопленні острова Зміїний.

Як відомо, український острів Зміїний у Чорному морі ворог захопив у перший день війни - 24 лютого. 13 українських прикордонників не здалися ворогу.

"Я - російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоби уникнути коровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вас буде завдано бомбового удару", - двічі повторив противник українцям по рації.

Дослівно відповідь українських воїнів звучала так: "Російський військовий, корабель, йди нах..й!".

Ця фраза стала фактично гаслом героїчного опору українців російським загарбникам.

Зазначимо, співробітник Держприкордонслужби Роман Грибов - той самий, який на острові Зміїний в перший день російського вторгнення 24 лютого сказав на адресу російських агресорів легендарну фразу, благополучно повернувся на малу Батьківщину - в Черкаську область. Прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

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