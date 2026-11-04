Перемога демократів на виборах в США: Кислиця зробив прогноз для України

Підтримка України у США залежатиме не лише від нового складу Конгресу, вказав Кислиця.

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Вибори в США - Кислиця пояснив, як перемога демократів вплине на підтримку України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Ключові тези:

Кислиця оцінив перспективи співпраці з новим Конгресом США

Україна продовжить працювати з обома американськими партіями

Київ має посилити роботу з американськими штатами

Перемога демократів на проміжних виборах у США змінить розстановку сил у Конгресі, однак не означає автоматичного збільшення військової допомоги Україні. Києву доведеться продовжувати співпрацю з обома американськими партіями та активніше працювати безпосередньо в штатах. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтерв'ю ТСН.ua, коментуючи результати проміжних виборів до Конгресу США.

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Як перемога демократів вплине на відносини України та США

Україна має зберігати стабільні контакти з Вашингтоном незалежно від того, яка політична сила контролює американську владу. Кислиця наголошує, що результати голосування можуть змінити склад співрозмовників, але не повинні впливати на стратегічний характер двосторонніх відносин.

"Результати виборів - вони, звичайно, вносять корективи, вони міняють співрозмовників, але хто би не був при владі, яка би партія не була при владі в Сполучених Штатах, це наш обов’язок - розвивати з ними реальні, нормальні, стабільні відносини", - зазначив Кислиця.

Проміжні вибори в США / Інфографіка: Главред

Окремим напрямком залишається оборонна співпраця. Йдеться не лише про закупівлю американського озброєння, а й про перспективи спільного виробництва продукції для українських потреб.

"У нас є системні питання в роботі зі Сполученими Штатами, в нас є peace track, в нас є співробітництво зі Сполученими Штатами в галузі закупівлі у них озброєнь і виробництва майбутнього, спільного, тому що ніхто не знімав і не має наміру знімати з порядку денного спільне виробництво PAC для ракет Patriot", - повідомив представник Офісу президента.

Чи отримає Україна новий пакет допомоги від США

Важливу роль у подальшій підтримці Києва відіграватиме конфігурація американського Конгресу. Саме законодавці ухвалюють рішення щодо бюджетних асигнувань, а виконавча влада не може просто ігнорувати затверджене фінансування.

Водночас Кислиця звернув увагу, що бюджетний рік у США вже розпочався 1 жовтня. Це не виключає можливості залучення ресурсів у межах чинного бюджету, де також передбачені різні пріоритети та фінансові інструменти.

Щодо політичної ситуації у США, представник Офісу президента закликає не робити передчасних висновків. За його словами, після виборчої кампанії емоції поступово поступляться місцем практичній роботі новообраних законодавців.

"Послухайте, я вам хочу сказати, що, звичайно, зараз всі, так би мовити, на емоціях, передусім в Сполучених Штатах. Як я сьогодні слухав американське телебачення, дивився і радіо, там кожний починає зі слова "вау". Але це все пройде. Це все пройде, і буде період, коли емоції будуть замінені на те, щоби довести тепер, що нові люди кращі за попередніх", - сказав Кислиця.

Він також звернув увагу на особливості американської політичної системи: члени Конгресу постійно орієнтуються на своїх виборців, оскільки від їхньої підтримки залежить подальша політична кар'єра.

Де Україні потрібно шукати підтримку в США

Одним із пріоритетів української дипломатії має стати робота за межами федеральної столиці. Особливу увагу необхідно приділяти штатам Середнього Заходу, де зосереджена значна частина американських виборців.

Кислиця зазначає, що українська сторона має вибудовувати відносини безпосередньо з американськими громадами та представниками політичних кіл на місцях. Для цього потрібні додаткові кадрові ресурси та люди, які зможуть регулярно працювати в різних регіонах країни.

"Тому робота, і це не є новиною, багато говорить про це і президент, і ці завдання ставилися нашим закордонним установам: треба працювати не тільки в Вашингтоні, треба працювати в штатах, працювати на Середньому Заході. Ви ж дивіться, що основна маса виборців - це Середній Захід, це "хартленд", це серцевина країни", - наголосив Кислиця.

Він додав, що американські виборці не завжди приділяють значну увагу зовнішній політиці, тому Україні важливо безпосередньо доносити свою позицію до людей у штатах. Для цього необхідні фахівці, здатні регулярно відвідувати регіони та підтримувати контакти з місцевими представниками суспільства.

"Для цього потрібен ресурс, для цього потрібні люди, які здатні їздити в американські штати, де люди голосують. І вони нормальні працьовиті люди, американські. Будемо працювати", - підсумував представник Офісу президента.

Політична система в США / Інфографіка: Главред

Перемога демократів у США не поверне Україні допомогу часів Байдена

Перемога Демократичної партії на виборах у США не означатиме автоматичного відновлення військової допомоги Україні до рівня часів президентства Джо Байдена. Опозиція зможе обмежувати окремі рішення Дональда Трампа, але не змінить кардинально політику Вашингтона щодо Києва. Про це повідомив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс в етері телеканалу "Апостроф".

Результати виборів можуть змінити баланс політичних сил у США. Водночас президент країни збереже значний вплив на ухвалення рішень, що стосуються фінансування та військової підтримки України.

Ференс застерігає від очікувань швидкого розвороту американської політики.

"Це не буде означати автоматично, тобто що щось кардинально зміниться з боку політики США щодо підтримки України. Я б не радив такими категоріями мислити, але це буде означати, що, в принципі, поступово, поетапно, покрокове відбиття, так скажемо, атак, які були на інституційну оцю спроможність Сполучених Штатів Америки з боку Трампа і його оточення після виграшу на президентських виборах. Поступово це змінюється і нівелюється за рахунок збільшення підтримки Демократичної партії", - зазначив Ференс.

Вибори в США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Демократична партія здобула більшість у Сенаті й отримала низку перемог у Палаті представників на проміжних виборах. За підрахунками, у Сенаті демократи мають 54 мандати проти 42 в республіканців, а в Палаті представників на момент підрахунку демократи мали 224 місця проти 135 у республіканців.

Зеленський повідомив про деталі нічної атаки по критичній інфраструктурі України російськими окупантами 3 жовтня, в день початку виборів в США. За офіційними даними, агресор застосував 289 ударних дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет.

Після невдачі республіканців на проміжних виборах до Конгресу США Білий дім, імовірно, буде змушений суттєво переглянути внутрішню та зовнішню політику. Для України це може означати кілька можливих сценаріїв. Найбільш вірогідним політтехнолог Ярослав Макітра вважає шанс для Києва стати частиною політичного компромісу між Дональдом Трампом і демократами.

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Про персону: Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник керівника Офісу президента України, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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