Крейсер Москва пішов на дно: у РФ визнали втрату флагмана ЧФ, підбитого ЗСУ

Крейсер рашистів був підбитий ударом ЗСУ.
Російський ракетний флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва, який отримав пошкодження після попадання ракетами ЗСУ, затонув.
Про втрату бойового корабля повідомляє російське міністерство оборони.
"При буксируванні крейсера Москва в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані в ході пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив остійність. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", - заявляє міноборони РФ.
Раніше в США повідомляли, що пожежа на ракетному крейсері Москва триває.
читайте такожМосква догорає: підбитий ЗСУ крейсер РФ переправляють до Севастополя
При цьому судно все ще знаходилося на плаву і прямувало до Севастополя.
На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.
Читайте ще:
- Росія не навчилася вести справжню війну, або Чому потонув крейсер "Москва"
- Екіпаж бухав і дивився мультики: чому затонув Російський крейсер Москва
- "Москва" - не перша жертва Нептуна: крилатими ракетами вже били по кораблю Адмірал Ессен