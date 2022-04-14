Крейсер Москва пішов на дно: у РФ визнали втрату флагмана ЧФ, підбитого ЗСУ

Ракетний крейсер Москва / Фото Вікіпедія

Російський ракетний флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва, який отримав пошкодження після попадання ракетами ЗСУ, затонув.

Про втрату бойового корабля повідомляє російське міністерство оборони.

"При буксируванні крейсера Москва в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані в ході пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив остійність. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", - заявляє міноборони РФ.

Раніше в США повідомляли, що пожежа на ракетному крейсері Москва триває.

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При цьому судно все ще знаходилося на плаву і прямувало до Севастополя.

На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

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