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Крейсер "Москва" був повітряним захистом РФ: обстріл міст України - це помста Кремля - Арестович

16 квітня 2022, 21:25

Російський корабель було обладнано потужною системою ППО, мова йде про 64 ракетних комплекси, сказав Олексій Арестович.

Арестович
Знищення корабля Москва - це знак перемоги України, - Арестович / УНІАН

РФ намагається мстити за потоплення крейсера "Москва" і тому збільшила кількість ракетних ударів по містах України. Напрямок таких ударів не пов'язаний з наступом окупантів. Важливість розтрощення корабля полягає у тому, що він здійснював повітряний захист Росії, на ньому була потужна ППО в 64 ракетних комплекси. Наразі російська влада, яка не може організувати мобілізацію, думає, як продати поразку. Очікується наступ на Донбасі, проте росіяни стикаються з проблемою початку атаки. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що росіяни збільшили кількість ракетних ударів по українських містах в помсту за потоплення "Москви". Атаки не пов'язані з наступом окупантів.

читайте такожНептун тримає в страху флот РФ: у США оцінили потоплення ЗСУ крейсера Москва"Це спроба помсти за Москву, яку потопили українські ракети. Це така відповідь. Вони намагалися вдарити по заводу, що має відношення до будівництва ракет "Нептун", - вважає Арестович.

За його словами, корабль був координатором і, по суті, здійснював повітряний захист Росії. На крейсері базувалися 64 зенітно-ракетних комплекси.

"Це було потужне ППО, що прикривало російські війська на південному напрямку. Він зменшував можливість для дії нашої авіації. За вартістю Москва - це як танкова дивізія пішла на дно", - зазначив чиновник.

Дивіться відео Главред - росіяни відмовляються воювати за Росію проти України

Спікер Банкової додав, що Росія зазнала серйозних політичних і символічних втрат, які вкрай важливі в цій війні.

"Адже ЗСУ втопили "Москву", а раніше він називався "Слава". Тобто ми втопили і славу і москву українським тризубом "Нептуном". Це знак нашої перемоги", - каже Арестович.

Внаслідок цього Кремль зіткнувся з проблемами – стався злам суспільного договору у Росії. Виникла проблема в мобілізації, але Москва не може її оголосити. Наразі вони шукають можливість продати поразку.читайте такожГоловна роль для крейсера Москва у захопленні Одеси: ЗМІ дізналися про розбиті ЗСУ плани РФ

"Наразі постало питання про мобілізацію, і всі опитування показують, що росіяни не хочуть воювати. І зараз внутрішня проблема Москви - як продати поразку", - пояснив Арестович.

Також він уточнив, що наступ на Донбас проходить вже 9 діб. Для великого прориву росіянам не вистачає сил. Заважають, у тому числі, і погодні умови.

"Всі очікують на раптове і масштабне введення російських сил в бій, але обстановка там (на Донбасі) не дозволяє цього зробити. До того ж там дощі, і це заважає окупантам", - підкреслив Олексій Арестович.

Війна України та Росії за Донбас

Глава Міноборони України Олексій Резніков сказав, що Росія має намір взяти в кільце ЗСУ на Донбасі. Втім, міністр переконаний в успішному відбитті російської окупаційної атаки. Однак для цього українським силам потрібне наступальне озброєння.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія під час війни намагається знищити українську націю. На думку гаранта, окупанти здійснять спробу оточення 44-тисячного угруповання ЗСУ у Донецькій і Луганській областях. Загарбники прагнутимуть повністю окупувати регіон.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що наступ Росії на Донбасі може розпочатися після того, як закінчаться дощі. Окупанти стягнули до регіону десятки тисяч військового контингенту і сотні одиниць військової техніки. Дії вказують на готовність до атаки.

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