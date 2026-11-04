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НАТО готує новий сценарій війни з РФ: які цілі можуть опинитися під ударами

Марія Николишин
4 листопада 2026, 19:33
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Під прицілом мають опинитися не лише війська, що перетнуть кордон, а й уся інфраструктура, яка їх забезпечує.
НАТО готує новий сценарій війни з РФ: які цілі можуть опинитися під ударами
У НАТО назвали нові цілі для ударів у разі війни з РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Ключові тези:

  • НАТО готує стратегію ударів по базах і ОПК у тилу Росії
  • План не передбачає застосування ядерної зброї
  • Європа нарощує запаси далекобійних ракет

НАТО розробляє нову оборонну стратегію, яка в разі війни дозволить бити по військових базах, складах постачання та об'єктах російського оборонно-промислового комплексу в глибокому тилу країни-агресора Росії. Застосування ядерної зброї в оприлюдненому плані не фігурує. Про це пише The Wall Street Journal.

Перегляд підходів командування Альянсу зумовили війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході. Досі захист східного флангу будували переважно на загородженнях і блокпостах, проте стратеги дійшли висновку: для зриву можливого вторгнення цього вже замало.

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Згідно з новою концепцією, стримування Росії має охоплювати не тільки знищення військ, що перетнуть кордон. Під ударом має опинитися й інфраструктура, яка їх забезпечує, від баз до промислових підприємств на території самої РФ.

Автором підходу є головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич. Свою "теорію перемоги" американський генерал представив 12 жовтня на Варшавському безпековому форумі.

За його задумом, союзники мають спершу зупинити першу хвилю нападу, а потім позбавити противника здатності продовжувати операцію.

"Ми зруйнуємо систему ведення війни, задіяну проти нас, завдаючи ударів як по силах, що наступають, так і по всьому, що підтримує, забезпечує або контролює ці сили", - заявив Гринкевич.

Як на план НАТО вплинула війна в Україні

Польський генерал-майор Іренеуш Новак переконаний, що досвід українського спротиву довів необхідність відповідати на агресію силою. Оборона, на його думку, неминуче включає й відплатні дії.

"У разі збройного зіткнення з Росією ми б неодмінно хотіли завдати удару по оборонно-промисловому комплексу. Ми повинні ставитися до високоточних ударів у глибокий тил як до інструменту стримування", - зазначив Новак.

Переконливо стримувати Москву, наголошує він, Альянс зможе лише за наявності відповідних далекобійних можливостей.

WSJ проводить паралелі з тактикою України, яка далекобійними дронами й ракетами вражає російські НПЗ, виробництва компонентів для безпілотників, дата-центри та склади пального.

НАТО готує новий сценарій війни з РФ: які цілі можуть опинитися під ударами
Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Яку зброю накопичують європейські країни

Зазначається, що європейці нарощують резерви Storm Shadow, SCALP і Taurus, паралельно створюючи дешевші засоби ураження великої дальності.

Старший науковий співробітник Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіан Гоффманн нарахував у Європі щонайменше 48 анонсованих проєктів недорогих крилатих ракет.

Сучасні війни, на його переконання, показують, наскільки важливо мати значні арсенали далекобійної зброї.

НАТО готує новий сценарій війни з РФ: які цілі можуть опинитися під ударами
Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Чи може РФ напасти на країни НАТО

Оперна співачка, громадська діячка та колишня депутатка Державної думи РФ Марія Максакова говорила, що Росія може спробувати спровокувати нову ескалацію проти країн НАТО, якщо це допоможе Кремлю втримати владу та забезпечити інтереси військового оточення диктатора Володимира Путіна.

На її думку, одним із потенційних напрямків такого загострення може стати Калінінград.

"На даному етапі я розцінюю посилення риторики щодо Калінінграда як бажання імітувати удар під чужим прапором. Якщо такі дії відкриють перед режимом перспективу існування, Путін це зробить. Мабуть, у путінській зграї є несамовите крило, яке схиляє Путіна до такої ескалації", - наголосила вона.

НАТО готує новий сценарій війни з РФ: які цілі можуть опинитися під ударами
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Загроза вторгнення РФ в країни НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич говорив, що північноатлантичний Альянс завжди готовий відповісти на будь-який напад з боку країни-агресора РФ. Водночас представник НАТО не вважає конфлікт між РФ та Альянсом "неминучим або невідворотним".

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач заявляв, що Кремль розгортає інформаційну підготовку до можливої "спецоперації" проти країн Балтії, а ймовірність такого сценарію зараз значно вища, ніж раніше.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов припускав, що Росія може вторгнутися в Естонію під естонським прапором і короткою операцією спровокувати розкол НАТО без повномасштабної війни та захоплення територій.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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