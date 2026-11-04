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Глава СБУ звільнив фігурантів розслідування НАБУ і пообіцяв знайти "Мексиканця"

Руслана Заклінська
4 листопада 2026, 19:15
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Очільник СБУ Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців відомства, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції "Карфаген".
Глава СБУ звільнив фігурантів розслідування НАБУ і пообіцяв знайти
Поклад звільнив двох фігурантів розслідування НАБУ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, СБУ

Головне:

  • Двох високопосадовців СБУ, які фігурують у справі НАБУ "Карфаген", звільнено
  • СБУ співпрацює зі спецслужбами країн-партнерів
  • Поклад закликав "Мексиканця" повернутися в Україну та здатися

Очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в межах операції "Карфаген". Про це повідомила Служба безпеки України.

У СБУ заявили, що надають повну підтримку та сприяють усім необхідним процесуальним діям у кримінальних провадженнях. Поклад також повідомив, що обговорив перебіг розслідування з керівниками НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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"Служба безпеки розраховує на проведення прозорого, об’єктивного та неупередженого розслідування. Про це, зокрема, говорив із керівниками НАБУ і САП. Є чітка та конструктивна співпраця", - зазначив керівник СБУ.

Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

За його словами, він також підтримує зв’язок зі спецслужбами країн-партнерів. Сторони працюють над тим, щоб розслідування ймовірних злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях.

Окремо Поклад звернувся до фігуранта справи, відомого під прізвиськом "Мексиканець", із пропозицією повернутися в Україну та здатися правоохоронцям.

"Що стосується так званого "Мексиканця", який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну", - заявив Поклад.

Що відомо про операцію "Карфаген"

4 листопада НАБУ і САП у межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, до якої, за даними слідства, були залучені високопосадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора. Учасники угруповання нібито платили правоохоронцям за захист шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

За версією слідства, організація також була причетна до торгівлі наркотиками, незаконного виробництва контрафактних цигарок і підробленої валюти, а також нападів, викрадень людей і завдання тілесних ушкоджень. Серед фігурантів - чоловік на прізвисько "Кримінал", якого слідство вважає організатором угруповання, та "Мексиканець" - засновник і керівник транснаціонального наркокартелю "Хімпром".

Розслідування НАБУ - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, НАБУ і САП викрили посадовця Офісу Генерального прокурора, якого слідство пов'язує з кришуванням шахрайських кол-центрів та відмиванням коштів. За даними слідства, понад 20 млн грн було витрачено на придбання нерухомості та коштовностей, понад 12 млн грн перереєстровано на третіх осіб, понад 10 млн грн розміщено на рахунках близьких осіб.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко наголосив на наявності зібраної доказової бази та анонсував інші процесуальні рішення щодо осіб з близького оточення керівництва САП.

Також НАБУ провело обшуки у голови Національного банку Андрія Пишного. У повідомленні НАБУ зазначено, що ніхто не затримувався, підозри не повідомлялися і слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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