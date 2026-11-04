Зеленський півтори години говорив з Віткоффом і Кушнером - про що йшлося

Україна передала американській стороні свої пропозиції щодо завершення війни та готується до тристоронньої зустрічі з Росією.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-provel-polutorachasovuyu-besedu-s-uitkoffom-i-kushnerom-o-chem-govorili-10809524.html Посилання скопійоване

Зеленський провів переговори з Віткоффом і Кушнером / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

Зеленський провів півторагодинну розмову з посланцями Трампа

Обговорили підготовку до тристоронніх переговорів України, США та Росії

Україна передала американській стороні свої пропозиції щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну розмову зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до нових тристороннії переговорів між Україною, США та Росією. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Темп у перемовинах потрібен максимально інтенсивний, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Україна готова до необхідних кроків, наші пропозиції чіткі, і ми дали свої пропозиції американській стороні", - наголосив Зеленський. відео дня

За словами президента, українська команда також провела зустріч у Брюсселі за участю представників США, ЄС, Франції, Великої Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та глобальної бізнес-спільноти. Головною темою стало післявоєнне відновлення України. Наступного дня в Брюсселі запланована окрема зустріч щодо гарантій безпеки для України.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Також президент порушив питання посилення української протиповітряної оборони. Сторони мають продовжити роботу над двосторонніми напрямами співпраці, зокрема форматом Drone Deals. Зеленський наголосив, що післявоєнні гарантії безпеки для України мають бути надійними.

"Важливий пріоритет – ППО. І про це теж говорили. Потрібні перехоплювачі для "петріотів", щоб захищати життя від російських ударів", - наголосив Зеленський.

Для чого РФ погодилася на переговори - думка експерта

Політолог Петро Олещук у колонці для Главреда розповів, щовідновлення тристоронніх переговориі РФ, США та України в листопаді не означатиме реального просування до завершення війни. Кремль може використати нову зустріч, щоб продемонструвати президенту США Дональду Трампу дипломатичний прогрес, водночас продовжуючи бойові дії.

За його словами, пропозиція Москви відновити переговори в листопаді не свідчить про зміну позиції Кремля. Путін прагне створити для американської адміністрації видимість результату, не відмовляючись від своїх цілей. Олещук вважає, що поступки Вашингтона лише заохочують російського лідера затягувати війну, а не завершувати її.

"Це - своєрідний подарунок від Путіна Трампу: мовляв, якщо тобі потрібно продемонструвати певний поступ у процесі врегулювання, я подарую тобі чергову зустріч і відправлю на неї чергового Мединського, який розповість про печенігів і половців", - зазначив політолог.

На думку Олещука, реальний переговорний процес може розпочатися лише після домовленості про тимчасове припинення вогню. Поки бойові дії тривають, Росія та Україна намагатимуться покращити свої позиції на полі бою, тому зустрічі дипломатичних делегацій не гарантуватимуть результату. Політолог наголошує, що без припинення вогню переговори ризикують залишитися лише імітацією діалогу.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Стів Віткофф заявив, США виступлять посередниками на переговорах України та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада. Сторони обговорять безпекові гарантії, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до миру.

Російську делегацію на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, сторони обговорять гарантії безпеки для Росії та України. Участь Євросоюзу в зустрічі не передбачена.

Президент Зеленський заявив про необхідність більш рішучих кроків Вашингтона для тиску на російського диктатора. Цю позицію він висловив 3 листопада під час Берлінської безпекової конференції.

Читайте також:

Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред