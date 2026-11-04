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По 30 тисяч гривень щомісяця: хто з українців отримає доплати від держави

Марія Николишин
4 листопада 2026, 22:21
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Допомога діятиме з листопада до кінця опалювального сезону на тлі рекордної кількості ударів по енергетиці.
По 30 тисяч гривень щомісяця: хто з українців отримає доплати від держави
Українцям платитимуть по 30 тисяч за відновлення інфраструктури / колаж: Главред, фото: t.me/Koretskyi_official, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Корецького:

  • Уряд запровадив доплату 30 тис. грн ремонтникам інфраструктури
  • Виплати діятимуть з листопада до кінця опалювального сезону
  • РФ щодня запускає по критичних об'єктах 300–400 дронів

Енергетики, тепловики, газовики, працівники водоканалів, комунальних служб і залізниці, які ліквідовують наслідки російських ударів, отримуватимуть від держави по 30 тисяч гривень щомісяця. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, державна підтримка розрахована не на всіх працівників цих галузей. Її отримають лише ті, хто працює безпосередньо на місцях руйнувань.

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"Сьогодні Уряд ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які безпосередньо відновлюють критичні об’єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак", - йдеться у повідомленні.

Корецький додав, що програма тимчасова й прив'язана до холодного періоду. Гроші нараховуватимуть за кожен місяць участі в ремонтних роботах. Механізм запрацює з листопада і діятиме до завершення опалювального сезону.

Який масштаб ударів РФ по енергетиці

За словами прем'єр-міністра, нинішня хвиля ударів перевершує всі попередні періоди повномасштабної війни і за масштабом, і за інтенсивністю.

"Щодня ворог запускає по обʼєктах критичної інфраструктури по 300-400 дронів. Також регулярно бʼє ракетами, у тому числі балістичними. Починаючи із серпня зафіксовано понад 2000 влучань", - наголосив він.

Корецький підкреслив, що найбільше страждає розподільча інфраструктура, яку неможливо сховати під землю чи під бетон. Одні й ті самі ділянки доводиться ремонтувати кілька разів поспіль.

"Руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі, що суттєво ускладнює ситуацію. Відновлювати їх доводиться знову і знову, в обсягах, у рази більших, ніж за всі попередні роки", - підсумував прем'єр-міністр.

По 30 тисяч гривень щомісяця: хто з українців отримає доплати від держави
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Який план РФ щодо знищення енергетики України

Раніше журналісти проєкту "Схеми", які отримали від джерел у Силах оборони копію російського документу, повідомляли, що Росія розробила план зі знищення української енергетики.

Він передбачає виведення з ладу 60 ключових об'єктів - від котелень у житлових кварталах до відкритих розподільчих пристроїв трьох діючих атомних електростанцій.

Першочергово росіяни планують бити по прикордонних вузлах на заході, через які йде імпорт струму з ЄС - транскордонних лініях, високовольтних підстанціях та інтерконекторах, а також по десяти великих ГЕС на Дніпрі й Дністрі та по Південноукраїнській, Рівненській і Хмельницькій АЕС.

Загальний арсенал, закладений у розрахунок - до 770 БПЛА "Молнія", "Герань" і ракет-дронів "Дань-Т/Бандероль", 170 ФАБ та 75 балістичних ракет "Кинджал" й "Іскандер-М".

По 30 тисяч гривень щомісяця: хто з українців отримає доплати від держави
Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Виплати українцям - останні новини

Як повідомляв Главред, Верховна Рада 28 жовтня ухвалила в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Зокрема, у ньому йдеться про підвищення виплат військовим на 20% від мінімального розміру. Також 284 депутати підтримали поправку про заборону фінансувати програму "Національний кешбек" з держбюджету.

Вчителям, які продовжують навчати дітей у прифронтових та прикордонних громадах України, збережуть окрему щомісячну доплату. Її розмір становить 2 600 гривень.

Крім того, Уряд готує масштабну перебудову пенсійної системи, яка змінить сам принцип нарахування виплат. Замість застарілих формул пропонується запровадити поділ пенсії на базову й страхову частини з системою балів.

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Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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