Військовий крейсер Москва було уражено ударом ракети ЗСУ Нептун - в армії України зробили заяву

ЗСУ вдарили по крейсеру Москва, в умовах шторму і потужного вибуху боєприпасу корабель почав тонути / Фото Вікіпедія

Збройні сили України зробили заяву, згідно з якою в Чорному морі протикорабельною ракетою Нептун було завдано удару по російському військовому кораблю. В результаті цього крейсер Москва отримав серйозні пошкодження. Виникла пожежа. Корабель відправився на дно. Інші кораблі РФ намагалися допомогти крейсеру, проте їм не вдалося цього зробити через негоду. Погодні умови були несприятливими і для висадки десанту. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь ЗСУ.

На сторінці командування в Facebook повідомляється, що 13 квітня, ввечері, з'явилася інформація про пожежу на російському крейсері Москва. Офіційних причин загоряння не називали. Наразі військові заявили, що російський військовий корабель було відправлено на дно в результаті удару українською ракетою Нептун. Крейсер після ракетного удару отримав серйозні пошкодження, через які сталася пожежа.

читайте такожОбстріл крейсера Москва: у Росії стало менше на 16 крилатих ракет КалібрВідомо, що військовий корабель Москва входить до складу 30 дивізії надвірних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Корабель оснащено ракетами Вулкан, Форт, артилерією, зенітним, протичовновим і мінно-торпедним озброєнням. При цьому він може розмістити на своєму борту один вертоліт.

Також вказується, що інші кораблі намагалися допомогти крейсеру, але їм не вдалося цього зробити через негоду.

"Шторм і потужний вибух боєзапасу перевернули крейсер і він почав тонути", - сказали в ЗСУ.

Крім того, погодні умови не дозволяли висадити десант.

Підкреслюється, що, як і раніше, присутня загроза ударів Росії по Україні і з моря, і з окупованого Криму.

ЗСУ знищили Російський крейсер Москва

Увечері, 13 квітня, з'явилася інформація про те, що на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту сталася пожежа. Причина - потрапляння в корабель ракет українського ПТРК Нептун.

Крейсеру були нанесені суттєві пошкодження. Корабель втратив хід і знаходився в 25 милях від острова Зміїний.

Радник глави ОП Олексій Арестович зробив заяву про те, що крейсер Москва затонув. За його словами, це найбільша поразка російського військово-морського флоту з часів Другої світової війни.

У Міністерстві оборони РФ підтвердили, що крейсер Москва отримав серйозні пошкодження. Як сказали у військовому відомстві, на кораблі в результаті пожежі здетонував боєзапас – крейсер "завалився на борт".

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