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Знищення крейсера Москва зламало головну печатку путінського режиму - Арестович

16 квітня 2022, 06:27

Загибель Москви зруйнувала суспільний договір в Росії, під яким слід розуміти оголошення мобілізації в РФ, пояснив радник глави ОП.

крейсер Москва, Путін
Крейсер Москва затонув 14 квітня / Колаж Reuters, mil.ru

Знищення ракетного крейсера Москва, флагмана Чорноморського флоту РФ, спричинило катастрофічні наслідки для президента країни-агресора Росії Володимира Путіна.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну в п'ятницю, 15 квітня.

"Загибель Москви зламала суспільний договір в Росії, головну печатку путінського режиму. Це видно з того, що коли заходиш на російські форуми, де пропонують знести Україну ядерними ударами, перемогти НАТО і заодно Грузію, Молдову, взагалі всіх вбити заради великої Росії, питання звучить так: "А ти готовий мобілізуватися й піти на війну?". І всі відмовляються", - сказав Арестович.

Під суспільним договором РФ слід розуміти оголошення мобілізації в Росії, пояснив Арестович.

"Суспільний договір полягає в тому в Росії, його створив путінський режим, що Путін продав телевізор своїм співвітчизникам. Тобто сидить десь в Омську людина на дивані, кликає в телевізор і бачить, як показують, яка крута армія РФ, що все добре, і скоро він купить іномарку дружині та поїде до Туреччини. А ось всі ці перемоги в Центрально-Африканській Республіці, на Донбасі, страшне НАТО перемагає хто? Ця красива армія без облич, тому що вони в окулярах і замотані, безликі кіборги, які б'ються за Росію, але лише цього диванного патріота, що підтримує цей агресивний курс, і зробили вже самого заручником цього курсу. І Путін не може їм просто продати поразку у війні, для нього це зараз головна дилема, пропонують встати з дивана і піти трохи повоювати за те, що він бачив, долучитися до "великої Пперемоги", він каже: "Я тут до чого, ви що? Не хочу, не буду". І це оголошення мобілізації в РФ, спроба рвати маси народу на фронт – є злам суспільного договору, який діє кілька десятків років ", — сказав Арестович.

Знищення крейсера Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

Крейсеру було нанесено дуже серйозні пошкодження, він втратив хід і знаходився в 25 милях від острова Зміїний.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

У Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди і почав йти на дно.

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що 14 моряків екіпажу російського військового корабля Москва доставили в окупований Севастополь. Доля решти екіпажу, серед яких ще 496 осіб, невідома.

Пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Евакуювати екіпаж свого флангового корабля Москва росіяни не змогли, розповів речник Морської охорони Держприкордонслужби. За його словами, шторм на морі не дозволив ані погасити пожежу на борту, ані провести евакуацію.

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