План Трампа, удари по РФ та 'важкі рішення': головні новини України (дайджест)

Новини України 4 грудня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 4 грудня / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, УНІАН, 4 окрема танкова бригада, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Членство України в НАТО: дві країни не готові надати Києву запрошення - ЗМІ

Німеччина та США поки що не готові підтримати надання Україні офіційного запрошення для вступу до НАТО. Позиція цих країн є ключовою перешкодою для розгляду цього питання. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Альянсі.

За словами співрозмовника, вступ до НАТО поки що не стоїть на порядку денному.

відео дня

"Проблема лежить здебільшого в площині США та Німеччини. Ми можемо тільки здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному", - сказав співрозмовник видання.

Круто "дають по зубах" ворогу: армія РФ в паніці через просування ЗСУ на Курщині

Українці мають непогані успіхи в Курській області. Зокрема аналітики зафіксували просування українських сил на південь від Дарино.

Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас пропаганда Кремля всі успіхи України в паніці видає за "безуспішні операції", щоб приховати просування.

"Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в Новоіванівці (на південний схід від Коренево) і біля Малої Локні (на північ від Суджі). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень", – йдеться в повідомленні.

Німецьких солдатів можуть відправити в Україну: Бербок назвала умову

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок натякнула на можливість відправки німецьких солдатів в Україну. Про це вона заявила напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться 4 грудня в Брюсселі.

Як пише BILD, Бербок заявила, що може знадобитися "міжнародна присутність для забезпечення припинення вогню" в Україні.

Зібрали 300 човнів для перетину Дніпра: армія РФ готується наступати на Херсон - FT

Країна-агресор Росія готує масштабний наступ на Херсон перед інавгурацією президента США Дональда Трампа. Зокрема, РФ уже підготувала 300 човнів для перетину річки. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю Financial Times.

За даними видання, РФ планує посилити тиск на Україну до того, як Трамп повернеться до Білого дому. Тому окупанти готуються до потенційного наступу на Херсонщину через Дніпро.

"Росія хоче почати тут ще один наступ", - сказав Прокудін.

За його словами, РФ зібрала "300 човнів для перетину річки".

Серйозні руйнування у Грозному: дрон влучив у казарму спецназу Кадирова - деталі

Сьогодні вранці, 4 грудня безпілотник атакував казарму полку спецпризначення Рамзана Кадирова. Інцидент стався у столиці Чечні, Грозному.

Деталями поділилися російські Telegram-канали.

"Удар безпілотника на території полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова. Дані про загиблих та/або постраждалих уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Підвищення податків для ФОП перенесли: коли історичний закон набуде чинності

Верховна рада України підтримала перенесення дати підвищення податків для ФОП. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, законопроєкт №9319 передбачає, що нові правила почнуть діяти не "заднім числом", як це передбачалося раніше, а вже з 1 січня 2025 року. Це підтримали 268 депутатів.

"Саме в ньому (законопроєкті - Главред) була правка, якою виправляли податковий законопроєкт 11416д і заднє число, де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів", - йдеться у повідомленні.

Не на 20, і не на 30 гривень: в Україні значно зростуть ціни на цигарки

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №11090, який передбачає зміни до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. В результаті, ціни на цигарки в Україні суттєво зростуть.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

У Трампа є три основні варіанти плану закінчення війни в Україні - ЗМІ

Дональд Трамп ще під час передвиборчих перегонів заявляв, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години. Наразі все ще невідомо, яким чином він хоче це зробити, однак його ключові радники запропонували декілька варіантів.

Як пише Reuters, усі вони хочуть організувати переговори між Україною та країною-агресоркою Росією за допомогою "батога та пряника". Це може включати, як і припинення військової допомоги Україні, якщо влада не погодиться йти на діалог, так і навпаки - надання потужного озброєння Києву, якщо відмовитись від перемовин захоче російська сторона.

Поповнення ППО від країн НАТО: Україна може отримати 20 систем до кінця року - МЗС

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував партнерів НАТО про необхідність забезпечити Україну додатковими системами протиповітряної оборони.

Про це повідомили в МЗС України за підсумками засідання Ради Україна-НАТО. Мова йде про надання Силам оборони 20 систем. Їх можуть передати Україні ще до кінця 2024 року.

Відкрив вогонь в морі: корабель РФ обстріляв німецький військовий гелікоптер

У Балтійському морі стався небезпечний інцидент між російським кораблем і німецьким військовим вертольотом. Йдеться про обстріл сигнальними боєприпасами.

Деталі дізналося німецьке агентство DPA від джерел у Брюсселі, передає Welt.

За даними агентства, поки вертоліт виконував розвідувальну місію, екіпаж російського корабля випустив сигнальні боєприпаси.

Поки що про додаткові обставини інциденту нічого не відомо.

"Путіна загнали в кут": топ-генерал США пояснив наслідки краху РФ в Сирії

Якщо режим Башара Асада в Сирії буде повалено, Росія втратить свої військові бази в цій країні, що значно обмежить її здатність впливати на Середземноморський регіон. Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг, в інтерв’ю для CNN.

Гертлінг нагадав про дві ключові російські бази в Сирії — військово-морську в Тартусі та авіаційну на базі Хмеймім, які забезпечують Москві стратегічний доступ до Середземного моря. За його словами, втрата цих баз у разі повалення сирійського режиму серйозно обмежить можливості Кремля впливати на регіон.

"Потрібні важкі рішення": Блінкен зробив заяву щодо мобілізації в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна повинна буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації для протидії російській агресії, наголосивши на необхідності цих заходів. Про це він повідомив на брифінгу Блінкен після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, передає "Радіо свобода".

За його словами, навіть за наявності фінансування та боєприпасів, на передовій мають бути люди, здатні стримувати агресора.

"Не може бути й мови": Шольц зробив заяву про введення військ в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухилився від чіткої відповіді на запитання журналістів про потенційну участь німецьких військових у миротворчій місії в Україні, передає видання Stern.

Він зазначив, що на даний час про це немає мови.

Росіяни пішли на прорив в Куп'янськ: в РНБО розповіли про хід боїв

Російські окупаційні війська здійснили чергову спробу прорватись до міста Куп'янськ на Харківщині. Для наступу ворог застосував кілька одиниць броньованої техніки та піхоту. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, російська армія дійсно спробувала прорватися до Куп’янська сьогодні, 4 грудня.

Допомога Україні на $61 млрд: США анонсували передачу зброї Україні

США планують передати всю допомогу на суму в 61 мільярд доларів, яка була затверджена Конгресом США. Передати допомогу планують до кінця терміну чинного президента Джо Байдена. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда.

Ці гроші будуть спрямовані на розвиток української ППО, артилерії та потужності в бронетехніці.

"РФ зібрала 300 катерів": в ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу на Херсон

Російські війська намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Крім того, на лівому березі Дніпра росіяни зібрали 300 катерів для переправи через Дніпро. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі "Суспільному".

Він зазначив, що українські військові готові реагувати на будь-який розвиток подій. Також, за його словами, росіяни постійно проводять штурми на Херсонському напрямку. Лише за минулу добу вони здійснили сім таких спроб, намагаючись закріпитися в острівній зоні.

Графік вимкнення світла на 5 грудня: які обмеження діятимуть весь день

В Україні у четвер, 5 грудня, будуть діяти графіки вимкнення світла. Вони будуть застосовані для побутових споживачів та промисловості. Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження для бізнесу та промисловості будуть застосовуватись з 5:00 до 23:00.

Побутовим споживачам вимикатимуть світло з 6:00 до 22:00 за такими обсягами обмежень:

з 6:00 до 7:00 - одна черга,

з 7:00 до 20:00 - дві черги,

з 20:00 до 22:00 - одна черга.

"Не компетенція Байдена": в Конгресі США відмовились від додаткової підтримки України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не планує виносити на голосування питання про додаткову фінансову допомогу Україні, зокрема раніше анонсовану Байденом допомогу для України в розмірі 24 мільярдів доларів. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістки "Голосу Америки" Катерини Лісунової.

"Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього", - сказав чинний спікер нижньої палати Конгресу США Майк Джонсон.

Будуть опади та туман: названа дата потепління в Україні

Погода в Україні 5 грудня буде сухою, але туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що опади очікуються на Лівобережжі України увечері. В Україні вдень температура повітря триматиметься на рівні -2...+4 градусів.

Вночі та зранку очікується туман. Вже з 7 грудня очікується потепління.

"Час закінчувати війну": Келлог розкрив нові деталі зустрічі Зеленського і Трампа

У вересні 2024 року відбулася зустріч між обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорили війну в Україні. Трамп тоді заявив, що "пора закінчувати цю війну". Про це в ефірі американського телеканалу Fox News заявив майбутній спецпредставник щодо України Кіт Келлог.

"У вересні Зеленський приїхав у Trump Tower і вони з президентом Трампом говорили про те, що після 1000 днів війни настав час закінчувати цю війну. Тому що президент дуже чітко сказав: "Час прийшов". І він правий", - розповів він.

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